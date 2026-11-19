포스텍(포항공대)은 경북 지역 기술 창업 기업의 미국 시장 진출을 지원해 현지 기업과 업무 협약 체결, 공동 사업 논의 등 구체적인 성과를 거뒀다고 19일 밝혔다.

포스텍은 경북 지역과 포항강소연구개발특구 내 기술 창업 기업의 미국 시장 진출을 지원하는 '포스텍 G-테크프러너 US Launch 2026'의 현지 프로그램을 마무리했다.

이번 프로그램은 포스텍 글로컬대학과 포항강소특구가 공동 주관했다.

올해는 당초 바이오 중심의 '동부 트랙'에 정보통신기술(ICT) 분야의 '서부 트랙'을 신설해 프로그램을 확대했다.

온라인 부트 캠프에 참여한 15개 업체 중 최종 선발된 8개사(동부 6개·서부 2개사)는 지난 9월부터 전담 멘토의 1대 1 멘토링을 받으며 미국 현지 고객사·파트너·투자자와 만남을 준비했다.

참여 기업은 샌프란시스코에서 열린 '테크크런치 디스럽트 2026', 보스턴 '바이오테크놀로지 서밋 2026' 등에 참가하고, 현지 관계자와 70건 이상의 비즈니스 미팅을 진행했다.

이를 통해 업무 협약(MOU) 1건과 비밀유지협약(NDA) 4건을 맺었으며, 공동 연구와 기술검증(PoC), 제품 공급, 투자 유치 등 후속 협력도 논의했다.

기업별 성과도 이어졌다. ㈜투엔은 미국 플로리다 폴리테크닉대와 핵심 광물 회수 공동 연구를 위한 업무 협약을 맺고, 미국 항공 우주·국방 분야 액셀러레이터 '스타버스트 ICDA'의 참가 기업으로 선정됐다.

셀위버스는 글로벌 제약·바이오 기업과 NDA를 체결하고 제품 검증 및 공동 개발을 논의했고, 보스턴 바이오테크놀로지 서밋 피칭 경연에서 2위를 차지했다.

딜라이트푸드는 테크크런치 디스럽트의 스타트업 경연 프로그램인 '스타트업 배틀필드 200'에 전 세계 식품 소재 기업 중 유일하게 선정됐으며, 해외 식품기업 2곳과 NDA를 체결했다.

또 셀닛은 미국 대학 연구진과 공동 연구를 논의했고, 옴니아메드는 현지 법인 설립과 인허가 대응 방안을 모색했다. 에프알티로보틱스는 혼다와 NDA를 체결하고 현지 유통 파트너와 판매 전략 및 기술 검증을 논의했다.

마고·플라스뽀도 각각 음성 분석 기술의 현지 검증과 화장품 시장 진출 방안을 협의했다.

이정수 포스텍 산학처장은 "대학의 기술력과 미국 현지 네트워크를 바탕으로 경북 지역 스타트업의 글로벌 진출을 지속해 지원하겠다"고 밝혔다.

한편 대학은 12월까지 후속 지원을 이어가며 참여 기업의 추가 협력 파트너 발굴과 업무 협약·NDA 체결, 현지 사업화 등을 지원한다.

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