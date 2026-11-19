전북 전주시의 개방형 직위인 서울세종사업소장 임용을 둘러싸고 채용 공정성 논란이 제기됐다. 국회의원실 근무 경력과 정당 직책 등을 기재한 응시자가 높은 평가 점수로 임용된 데 대해 전주시의회가 심사 기준과 임용 과정을 따져 물었다. 반환해야 할 국·도비 428억원을 예산에 반영하지 않은 문제도 함께 도마 위에 올랐다.

19일 전주시의회에 따르면 행정위원회 소속 최영심 의원은 전날 서울세종사업소를 대상으로 한 행정사무감사에서 최근 개방형 직위로 임용된 사업소장의 경력과 채용 평가 과정을 집중적으로 질의했다.

전북 전주시의회 본회의장. 전주시의회 제공

최 의원이 제출받은 자료에 따르면 해당 소장의 경력은 국회의원실 근무 4년 8개월이 전부이며, 객관적으로 확인되는 마지막 경력은 2019년 9월이다. 이력서에는 정당 직책도 경력으로 기재됐다.

반면 함께 응시한 다른 지원자는 세종시 파견 3년과 군청 대외협력관 2년 5개월의 경력을 갖췄지만, 평가에서 2위에 그쳤다. 최 의원은 해당 소장이 평균 91.6점을 받아 임용된 평가 기준과 심사위원들의 점수 산정 근거를 문제 삼았다.

연봉 책정도 지적했다. 해당 소장의 초임 연봉은 6900여만원으로, 2022년 기준 전임 소장의 연봉 5900만원보다 높게 책정됐다.

최 의원은 “정당 활동은 개인의 활동이지 이력서에 경력으로 쓰지 않는 것이 사회 통념”이라며 “심사위원들이 무슨 기준으로 점수를 줬는지 모르겠다”고 말했다. 이어 “사업소에서 7~8년씩 일해 온 직원들은 자괴감이 들 것”이라며 임용 과정의 정당성을 따져 물었다.

이에 최현창 기획조정실장은 “객관적인 지표에 따른 공정한 인사와 채용이 필요하다는 데 동의한다”고 답했다.

최 의원은 앞서 기획예산과 감사에서도 전주시의 국·도비 반환금 예산 미반영 문제를 지적했다. 도 종합감사에서 확인된 반환 대상 국·도비 589억원 가운데 전주시가 예산에 반영한 금액은 161억원에 그쳤고, 나머지 428억원은 반영하지 않은 것으로 나타났다.

전주시의원 행정위원회 소속 최영심 의원

최영심 의원은 “없는 돈은 있는 것처럼 하고 갚아야 할 돈은 없는 것처럼 해 그 피해는 복지·민생 예산 위축으로 시민이 떠안고 있다”고 비판했다. 전주시는 “잘못을 인정하며 앞으로 반환금을 우선 편성할 것”이라고 답했다.

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