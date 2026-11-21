기술 초경쟁 시대 삼성의 다음 승부/ 정태후/ 클라우드나인/ 2만3000원

“AI 반도체 시대, 삼성의 다음 승부는 ‘원스톱’에서 시작된다… 삼성 1.0의 시대가 창업과 산업화의 시대였고 삼성 2.0이 세계적인 제조기업으로 도약한 시대였다면, 삼성 3.0은 축적된 기술과 사업 역량을 새로운 산업의 질서에 맞게 통합해야 하는 시대다.”



신간은 반도체 격변의 한복판에 자리한 삼성전자의 새로운 기회를 포착한다. 과거 반도체 시장은 PC와 스마트폰 판매가 둔화하면 재고가 쌓이고 가격이 폭락하는 불황을 반복했다. 하지만 인공지능(AI)은 다를 수 있다. 사용 비용이 낮아지면 새로운 서비스가 등장해 오히려 반도체 수요를 키울 수 있다는 것이다. 사람의 업무를 대신하고 경험을 기억하는 AI와 현실 공간에서 움직이는 휴머노이드의 확산도 새로운 수요를 예고한다.

정태후/ 클라우드나인/ 2만3000원

저자가 주목하는 것은 ‘연산’에서 ‘기억’으로 확장되는 경쟁의 축이다. 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 아무리 빨리 계산해도 데이터를 제때 공급받지 못하면 성능을 발휘할 수 없다. 고대역폭메모리(HBM)가 AI 반도체의 핵심으로 부상한 이유다. 나아가 메모리 안에서 일부 연산을 수행하는 ‘프로세싱 인 메모리(PIM)’와 첨단 패키징은 데이터 이동에 따른 시간과 전력 낭비를 줄일 대안으로 제시된다.



여기서 삼성전자의 독특한 사업구조가 등장한다. 엔비디아의 설계, TSMC의 위탁생산, SK하이닉스의 메모리라는 전문기업 분업 체제에 맞서 삼성은 메모리·시스템반도체 설계·파운드리·패키징을 한 기업 안에 보유하고 있다. 개별 분야의 열세를 기술 통합으로 만회할 수 있다는 것이 저자의 판단이다.



저자는 이재용 시대의 과제를 ‘삼성 3.0’으로 명명한다. 이병철의 창업과 이건희의 제조 혁신에 이어 이제는 축적한 기술을 하나의 해법으로 묶어야 한다는 주문이다. 다만 종합 역량이 곧 시장 우위를 보장하는 것은 아니다. 개별 공정의 경쟁력을 끌어올리고 사업부 간 장벽을 허무는 실행력이 뒷받침돼야 한다. 삼성의 가능성을 낙관하는 책이지만 그 낙관이 현실이 되기 위한 조건까지 생각하게 만든다.

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