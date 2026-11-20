지난해 대기업집단의 계열사 간 내부거래 규모가 841조원에 달한 것으로 파악됐다. 국내 계열사 간 내부거래에서 쿠팡이 금액 기준으로 처음 5위권에 진입했고, 계열사 간 상표권 사용료 거래는 5년 연속 증가한 것으로 집계됐다.



공정거래위원회는 19일 이 같은 내용의 ‘2026년 공시대상기업집단 내부거래 현황’을 공개했다. 분석 대상은 올해 지정된 102개 공시대상기업집단 소속 계열회사 2871곳의 지난해 내부거래 현황이다.

공정거래위원회. 뉴시스

지난해 이들 기업이 국내외 계열사를 상대로 거둔 매출액은 841조원으로 전체 매출액의 35.0%를 차지했다. 이 중 국내 계열사 간 내부거래 금액은 277조원(11.5%), 국외 계열사와의 내부거래 금액은 564조원(23.5%)이었다. 국내 계열사 간 내부거래 금액은 지난해 대비 4조2000억원 줄어든 반면 국외 계열사와의 내부거래는 49조원 늘었다.



국내 계열사 간 내부거래 비중이 높은 집단은 대방건설(34.1%), 라인(31.2%), BS(29.1%), 쿠팡(27.0%), 포스코(26.6%) 순이었다. 금액을 기준으로 했을 땐 현대자동차(60조9000억원), SK(49조7000억원), 삼성(28조3000억원), 포스코(22조3000억원), 쿠팡(15조9000억원) 순이었다. 쿠팡은 직전 조사보다 내부거래 금액이 3조원가량 증가하며 5위권에 새로 진입했다.



총수가 있는 89개 집단 중 상위 10대 집단의 국내 계열사 간 내부거래 금액은 185조원으로 전체 공시집단의 국내 내부거래 금액의 66.7%를 차지했다. 최근 5년간 총수일가가 보유한 회사 지분이 많을수록 해당 회사가 계열사를 통해 거둬들이는 매출 비중이 높아지는 경향도 계속됐다.



계열사 간 상표권 사용료를 주고받은 기업과 거래 금액은 5년 연속 증가했다. 지난해 상표권 사용료를 주고받은 기업집단은 80곳으로 전년(72곳)보다 8곳 늘었고, 상표권 거래 금액은 2조2291억원으로 전년보다 762억원(3.5%) 증가했다. 연간 상표권 사용료를 2000억원 이상 받은 집단은 SK와 LG로 파악됐다.

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