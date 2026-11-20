상표권 거래도 5년 연속 증가
지난해 대기업집단의 계열사 간 내부거래 규모가 841조원에 달한 것으로 파악됐다. 국내 계열사 간 내부거래에서 쿠팡이 금액 기준으로 처음 5위권에 진입했고, 계열사 간 상표권 사용료 거래는 5년 연속 증가한 것으로 집계됐다.
공정거래위원회는 19일 이 같은 내용의 ‘2026년 공시대상기업집단 내부거래 현황’을 공개했다. 분석 대상은 올해 지정된 102개 공시대상기업집단 소속 계열회사 2871곳의 지난해 내부거래 현황이다.
지난해 이들 기업이 국내외 계열사를 상대로 거둔 매출액은 841조원으로 전체 매출액의 35.0%를 차지했다. 이 중 국내 계열사 간 내부거래 금액은 277조원(11.5%), 국외 계열사와의 내부거래 금액은 564조원(23.5%)이었다. 국내 계열사 간 내부거래 금액은 지난해 대비 4조2000억원 줄어든 반면 국외 계열사와의 내부거래는 49조원 늘었다.
국내 계열사 간 내부거래 비중이 높은 집단은 대방건설(34.1%), 라인(31.2%), BS(29.1%), 쿠팡(27.0%), 포스코(26.6%) 순이었다. 금액을 기준으로 했을 땐 현대자동차(60조9000억원), SK(49조7000억원), 삼성(28조3000억원), 포스코(22조3000억원), 쿠팡(15조9000억원) 순이었다. 쿠팡은 직전 조사보다 내부거래 금액이 3조원가량 증가하며 5위권에 새로 진입했다.
총수가 있는 89개 집단 중 상위 10대 집단의 국내 계열사 간 내부거래 금액은 185조원으로 전체 공시집단의 국내 내부거래 금액의 66.7%를 차지했다. 최근 5년간 총수일가가 보유한 회사 지분이 많을수록 해당 회사가 계열사를 통해 거둬들이는 매출 비중이 높아지는 경향도 계속됐다.
계열사 간 상표권 사용료를 주고받은 기업과 거래 금액은 5년 연속 증가했다. 지난해 상표권 사용료를 주고받은 기업집단은 80곳으로 전년(72곳)보다 8곳 늘었고, 상표권 거래 금액은 2조2291억원으로 전년보다 762억원(3.5%) 증가했다. 연간 상표권 사용료를 2000억원 이상 받은 집단은 SK와 LG로 파악됐다.
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