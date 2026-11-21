불순한 건축(조진만, 미래의창, 2만5000원)=건축은 인간이 만들지만, 그렇게 만들어진 공간은 다시 인간의 생각과 행동을 길들인다. 건축가인 저자는 학교와 아파트, 일터, 도서관, 박물관, 광장 등 우리에게 익숙한 공간을 낯설게 바라보며 공간이 인간의 의식과 삶에 미치는 영향을 살펴본다. 학교 건축은 교실의 크기와 책상 배열, 복도와 종소리를 통해 정해진 시간과 기준에 맞춰 움직이는 질서를 반복해서 주입한다. 한국 아파트의 거실도 흥미로운 사례다. 과거 한옥의 마당처럼 가족이 서로 마주 보던 공간이 소파와 TV가 놓이면서 한 방향을 바라보는 공간으로 바뀌었다. 저자는 공간이 단순한 물리적 배경이 아니라 인간의 행동과 관계를 규정하는 힘을 지닌다고 말한다.

혀 깨물기(하퍼 리, 열린책들, 1만7800원)=서른네 살에 ‘앵무새 죽이기’를 발표해 퓰리처상을 받고 베스트셀러 작가가 된 하퍼 리(1926∼2016)는 평생 단 두 권의 소설을 출간했다. 리 사후 그가 40년간 살았던 뉴욕 아파트에서 소설 원고들이 발견됐다. 작가를 꿈꾸던 젊은 시절, 문예지에 투고했으나 어디에도 실리지 못한 작품들이었다. 훗날 ‘앵무새 죽이기’로 이어지는 문학적 토대를 엿볼 수 있는 초기 단편 8편이 올해 리 탄생 100주년을 맞아 번역 출간된 ‘혀 깨물기’에 담겼다. 책에는 단편 8편 외에도 리가 여러 매체에 기고한 논픽션 8편이 실렸다.

마지막 문장은 사람이 쓴다(김형진·안경식·박희준·전민제, 한국편집기자협회, 2만원)=인공지능(AI)이 기사를 요약하고 제목을 제안하는 시대, 편집기자의 역할과 책임은 어떻게 달라져야 할까. 현직 편집기자들이 펴낸 이 책은 AI 시대 편집기자가 나아갈 방향을 모색한다. AI의 개념과 편집 업무에 미치는 영향을 비롯해 실제 편집 현장의 활용 사례, 다른 산업 분야의 AI 적용 경험, 전문가 인터뷰와 필진 좌담회 등을 담았다. 특히 편집기자들이 AI를 활용하며 겪은 시행착오와 가능성을 구체적으로 소개한다. AI에 편집기자의 판단기준을 학습시키는 과정과 새로운 통찰을 얻는 방법, 편집이론의 확장과 미래의 상생 방안도 살펴본다. 책이 강조하는 것은 AI가 편집기자를 대체하는 존재가 아니라 편집의 가능성을 넓히는 도구라는 점이다.

살면서 한 번은 부처를 만나야 할 때가 온다(조광희, 바다출판사, 1만7800원)=변호사이자 소설가, 영화 제작자인 저자가 뒤늦게 만난 부처의 가르침을 현대인의 언어로 풀어냈다. 저자는 고통을 없애는 길을 제시한 부처를 ‘일종의 의사’에 비유하며, 불교를 “인류의 실존에 적용할 수 있는 인지행동치료”라고 설명한다. 시대와 환경은 달라도 인간이 겪는 괴로움의 본질은 다르지 않다는 것이다. 책은 ‘나’라는 존재도, 우리가 겪는 고통도 고정된 실체가 아니며 집착에서 벗어날 때 비로소 괴로움의 굴레에서 자유로워질 수 있다는 불교의 핵심 가르침을 전한다. 어려운 불교 용어와 교리 대신 간결하고 쉬운 문장으로 삶의 문제와 연결한 것이 특징이다.

한반도 사피엔스(이진옥·박정재, 김영사, 2만1000원)=오늘날 한국인은 어떻게 형성됐을까. 이 책은 빙하기부터 삼국시대까지 한반도에 들어와 살았던 사람들의 흔적을 따라가며 한국인의 기원과 형성 과정을 살펴본 역사 교양서다. 환경고고학과 고기후학을 연구하는 두 저자가 인류의 이동과 정착, 기술의 발달과 집단 간 교류를 과학적 근거를 바탕으로 풀어냈다. 구석기시대의 사냥과 도구 제작에서 신석기시대의 토기와 농경, 청동기·철기시대의 사회 변화까지 폭넓게 다룬다. 깨진 토기와 화덕의 재, 불에 탄 곡식 등 고고학적 흔적을 통해 이름 없는 옛사람들의 일상도 생생하게 복원한다.

감정 노동의 뇌과학(온조 아야코, 오정화 옮김, 또다른우주, 1만9800원)=뇌과학자인 저자가 감정의 작동 원리를 바탕으로 감정 노동의 의미를 새롭게 조명한다. 뇌과학과 진화인류학, 인공지능 연구를 통해 타인의 마음을 헤아리고 자신의 감정을 조절하는 능력이 인간 고유의 중요한 역량임을 설명한다. 감정 노동은 흔히 직장에서 고객을 응대하거나 조직의 요구에 맞춰 감정을 조절하는 일로 여겨진다. 그러나 저자는 현대인이 직장뿐 아니라 가족·친구 등 사적인 관계에서도 끊임없이 감정 노동을 하고 있다고 진단한다. 뇌는 일터와 일상에서 이뤄지는 감정 노동을 구분하지 않는다는 것이다.

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