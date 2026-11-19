메르세데스-벤츠 코리아는 차세대 전기 스포츠유틸리티차(SUV) ‘디 올-뉴 일렉트릭 메르세데스-벤츠 GLB’를 국내 출시하고 오는 25일부터 고객 인도를 시작한다고 19일 밝혔다.

디 올-뉴 일렉트릭 메르세데스-벤츠 GLB. 메르세데스-벤츠 코리아 제공

지난달 선보인 전기 CLA와 GLC에 이어 올해 국내 시장에 내놓는 세 번째 차세대 전동화 모델이다. 차세대 모듈형 아키텍처 MMA를 기반으로 제작된 두 번째 차량이기도 하다. 국내에는 ‘GLB 250+ 일렉트릭’ 단일 트림으로 출시되며, 가격은 6990만원(부가세 포함, 개별소비세 5% 반영 기준)이다.

신형 전기 GLB는 85㎾h 용량의 리튬이온(NCM) 배터리를 탑재해 국내 인증 기준 1회 충전 시 최대 435㎞(WLTP 기준 631㎞)를 주행할 수 있다. 최고출력 272마력(200㎾), 최대토크 34.2㎏·m를 발휘하며, 정지 상태에서 시속 100㎞까지 7.4초 만에 도달한다.

800V 전기 아키텍처를 기반으로 최대 320㎾ 급속 충전을 지원하며, 10분 충전으로 최대 260㎞(WLTP 기준)를 추가 주행할 수 있다.

차체 크기를 키워 공간 활용성도 높였다. 기존 내연기관 GLB보다 휠베이스(축간거리)가 60㎜ 늘어나면서 뒷좌석 무릎 공간이 최대 68㎜ 넓어졌다. 기본 사양인 파노라믹 루프를 적용해 기존 전기 SUV인 EQB와 비교했을 때 앞좌석과 뒷좌석 머리 위 공간도 각각 최대 35㎜, 64㎜ 여유로워졌다. 적재 공간은 차량 앞쪽 보닛 아래 127ℓ 수납공간과 기본 540ℓ(뒷좌석 접을 시 최대 1715ℓ)의 후면 트렁크를 갖췄다.

디 올-뉴 일렉트릭 메르세데스-벤츠 GLB 전면 트렁크(프렁크). 메르세데스-벤츠 코리아 제공

외관은 전면부에 94개의 발광다이오드(LED) 별 모양 조명을 배치해 브랜드 정체성을 강조했고, 차체 표면과 평평하게 맞물리는 매립형 도어 손잡이를 적용해 매끄러운 측면 디자인을 완성했다.

실내 디지털 환경과 주행 보조 기능도 대폭 강화됐다. 벤츠가 자체 개발한 차량용 운영체제(MB.OS)와 4세대 인포테인먼트 시스템을 적용해 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 지원한다. 생성형 인공지능(AI) 기반 음성 비서가 자연스러운 대화를 통해 차량 제어를 돕고, 10.25인치 운전자 디스플레이와 각각 14인치 중앙·동승석 화면이 이어지는 MBUX 슈퍼스크린을 적용했다. 티맵 오토 내비게이션과 LG유플러스와 공동 개발한 실시간 방송 시청 기능, 지니뮤직, 밀리의서재 등 국내 전용 앱도 기본으로 담았다.

디 올-뉴 일렉트릭 메르세데스-벤츠 GLB 인테리어. 메르세데스-벤츠 코리아 제공

아울러 카메라와 레이더, 초음파 센서를 연동해 고속도로에서 방향지시등 조작 시 차선 변경을 돕는 주행 보조 시스템과 360도 주차 보조, 좁은 골목길에서 직전 주행 경로를 따라 자동으로 후진하는 기능 등이 기본 사양으로 들어간다.

메르세데스-벤츠 코리아는 2026년식 순수 전기차 구매 고객에게 통합 충전 서비스 유료 요금제 혜택을 최대 1년간 무상으로 제공한다. 내년 1분기에는 충전 케이블 연결만으로 인증과 결제가 자동으로 이뤄지는 간편 충전 서비스도 국내에 도입할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지