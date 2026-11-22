2018년 해양 플라스틱 오염 문제를 알리는 아디다스·팔리 환경보호 캠페인에 참여한 후안 마타. 후안 마타 SNS 캡처

내 월급에서 1%를 남을 돕는 데 쓰라면 선뜻 내놓을 수 있을까. 월급이 10억원이라면 어떨까. 1%만 해도 1000만원이다. 실제로 자신의 급여 1%를 기부하겠다고 선언한 축구선수가 있다.

2017년 여름, 맨체스터 유나이티드의 미드필더가 공개적으로 약속했다.

“오늘부터 제 급여의 1%를 내겠습니다. 작은 행동이지만, 함께하면 세상을 바꿀 수 있습니다.”

후안 마타(38)였다. 스페인 대표로 월드컵 우승컵까지 들어 올린 선수다.

2018년 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에서 빌 게이츠(오른쪽), 말랄라 유사프자이(가운데) 등과 함께한 후안 마타. 마타는 이 자리에서 축구를 통한 사회공헌 운동인 ‘커먼 골’을 알렸다. 후안 마타 SNS 캡처

빈민가에서 만난 아이들

마타가 어렵게 자란 건 아니었다. 아버지도 프로 축구선수였다. 그런 그에게 그해 여름 인도 뭄바이에서 마주한 가난은 충격이었다. 도시 변두리, 6만명이 모여 사는 빈민가였다. 가난 때문에 학교를 그만두고 돈벌이에 나서는 아이가 많은 곳이다. 미국 매체 ‘플레이어스 트리뷴’에 낸 기고문에서 그는 “어떤 아이도 그렇게 살아서는 안 된다”고 적었다.

빈민가를 둘러본 뒤 한동안 마음이 무거웠다. 그 마음을 풀어 준 건 아이들이었다. 마타는 아이들이 영어를 거의 못 했고 자신이 축구선수인 줄도 몰랐을 거라고 했다. 그래도 웃음과 공 하나로 금방 통했다. 아이들은 마타가 웃으면 따라 웃고 뛰면 따라 뛰었다. 그는 “이 아이들이 오히려 내게 힘을 주고 있었다”고 했다.

이 경험은 ‘커먼 골’ 운동으로 이어졌다. 커먼 골은 축구계 인사들이 급여의 1%를 기부해 축구를 통한 사회공헌 활동을 지원하는 운동이다. 당시 영국 언론이 추정한 마타의 주급은 14만~17만 파운드. 월급으로 환산하면 우리 돈으로 10억원대였다.

처음엔 마타 혼자였다. 그런데 몇 달 만에 세계 17개국 선수와 감독 35명이 뒤를 따랐다. 영국 신문 가디언은 그를 ‘2017년 올해의 축구선수’로 선정했다. 골을 가장 많이 넣은 선수도, 우승을 가장 많이 한 선수도 아니었다. 가장 많은 사람을 움직인 선수였다.

그해 12월, 마타는 레스터시티 원정에서 두 번째 골을 넣은 뒤 두 손을 모았다. 인도식 인사 ‘나마스테’였다. 그는 “이 골은 뭄바이 아이들에게 바친다”고 했다.

키 170㎝ 작은 거인이 품은 세 개의 우승컵

마타는 축구선수로 받을 상은 다 받았다. 스페인 대표로 2010년 월드컵과 2012년 유럽선수권에서 우승했고, 첼시에서 유럽 최고 클럽을 가리는 챔피언스리그 트로피를 들었다.

몸은 작았다. 키 170㎝에 발도 빠르지 않았다. 대신 공을 다루는 왼발과 패스 길을 읽는 눈이 있었다. 첼시 팬들은 두 해 연속 그를 ‘올해의 선수’로 뽑았다.

그런데 감독이 바뀌자 주전 자리에서 밀려났다. 결국 2014년 맨유로 이적했다. 맨유에서 8년 반을 뛰며 285경기에 나섰다. FA컵과 유로파리그 우승도 경험했다.

스페인 오비에도의 동네 축구팀 라커룸에 걸린 후안 마타의 축구화. 처음 축구를 배운 이곳에서 지난 18일 은퇴 영상을 찍었다. 후안 마타 SNS 캡처

사랑한다는 것은 놓아주는 것

마타는 이후 튀르키예, 일본, 호주를 돌며 공을 찼다. 그리고 지난 18일 서른여덟의 나이로 축구화를 벗겠다고 밝혔다.

은퇴 영상을 찍은 곳은 그가 자란 스페인 오비에도의 작은 동네 축구팀 라커룸이었다. 열 살 때 처음 정식으로 축구를 배운 곳이다. 그는 축구화를 벽에 걸어 두는 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 올리며 짧은 글을 남겼다.

“사랑한다는 것은, 때로는 놓아주는 것이다. 고마워, 축구.”

축구화는 벗었지만 그라운드 밖의 약속은 계속된다. 지난달 커먼 골 이사회 공동의장에 오른 그는 이제 선수 대신 더 많은 사람을 돕는 역할을 맡는다.

그는 축구를 놓아줬다. 그러나 1%의 약속만은 놓지 않았다.

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