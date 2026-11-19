전북 지역 2027학년도 대학수학능력시험 1교시 결시율이 8.67%로 집계됐다. 지난해보다 소폭 낮아진 가운데 시험지구별 결시율은 최고 11.51%에서 최저 7.64%까지 차이를 보였다.

19일 전북 전주의 한 수능 시험장에서 감독관이 검은 테두리 안경을 쓴 수험생을 확인하고 있다. 전북도교육청 제공

전북도교육청은 19일 치러진 수능 1교시 국어영역 지원자 1만7310명 중 1501명이 시험에 응시하지 않았다고 밝혔다. 실제 시험을 치른 수험생은 1만5809명으로, 응시율은 91.33%다.

올해 결시율은 지난해 1교시 결시율 8.83%보다 0.16%포인트 낮다. 지난해는 지원자 1만7793명 중 1571명이 결시하고 1만6222명이 응시했다. 올해는 지난해보다 지원자가 483명 줄었고, 결시자도 70명 감소했다. 응시자는 413명 줄었다.

시험지구별로는 김제의 결시율이 11.51%로 가장 높았다. 지원자 817명 중 94명이 시험에 응시하지 않아 응시자는 723명(88.49%)을 기록했다. 남원은 지원자 1077명 중 112명이 결시해 결시율 10.40%를 나타냈다. 군산도 지원자 2454명 가운데 255명(10.39%)이 시험을 치르지 않은 것으로 집계됐다.

나머지 시험지구 결시율은 익산 9.02%(226명), 정읍 8.88%(111명), 전주 7.64%(703명) 순이었다. 전주는 결시자 수가 703명으로 가장 많았지만, 지원자 규모가 큰 만큼 결시율은 6개 시험지구 가운데 가장 낮았다.

전북에서는 이날 도내 65개 시험장, 668개 시험실에서 수능이 진행 중이다.

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