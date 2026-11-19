한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

19일 서울 성북구 고려대학교 민주광장에서 열린 ‘2026학년도 2학기 외국인 학생·교원 축제(ISFF)’ 글로벌 패션쇼에서 인도네시아 학생들이 춤을 선보이고 있다. 올해 23주년을 맞은 ISFF에서는 한국을 비롯해 아시아·미주·오세아니아·유럽 등 총 17개국 학생들이 부스를 꾸려 자국의 문화와 음식, 의상을 소개했다.

고려대학교 민주광장에 17개국 전통의상 런웨이가 펼쳐졌다.

19일 서울 성북구 고려대 서울캠퍼스에서 ‘2026학년도 2학기 외국인 학생·교원 축제’(ISFF)가 열렸다. 이날 민주광장에는 영하에 가까운 날씨에도 많은 유학생과 학생·교원이 찾아 올해로 23회를 맞은 이번 행사를 축하했다.

한국과 베트남·인도네시아·일본·중국, 미국·멕시코·캐나다, 호주, 네덜란드·독일·스웨덴·스위스·스페인·영국·이탈리아·프랑스 학생들이 부스를 꾸렸다. 자국의 음식과 의상, 문화를 소개하는 자리다. 흰 천막이 광장 가장자리를 따라 이어졌다. 베트남 부스 냄비에서 김이 올랐고, 스페인 부스 벽에는 플라멩코 의상이 걸렸다.

19일 서울 성북구 고려대학교 민주광장에서 열린 ‘2026학년도 2학기 외국인 학생·교원 축제(ISFF)’ 글로벌 패션쇼에서 캐나다 학생들이 퍼포먼스를 선보이고 있다. 올해 23주년을 맞은 ISFF에서는 한국을 비롯해 아시아·미주·오세아니아·유럽 등 총 17개국 학생들이 부스를 꾸려 자국의 문화와 음식, 의상을 소개했다.

19일 서울 성북구 고려대학교 민주광장에서 열린 ‘2026학년도 2학기 외국인 학생·교원 축제(ISFF)’ 글로벌 패션쇼에서 스웨덴 학생들이 전통놀이를 소개하고 있다. 올해 23주년을 맞은 ISFF에서는 한국을 비롯해 아시아·미주·오세아니아·유럽 등 총 17개국 학생들이 부스를 꾸려 자국의 문화와 음식, 의상을 소개했다.

19일 서울 성북구 고려대학교 민주광장에서 열린 ‘2026학년도 2학기 외국인 학생·교원 축제(ISFF)’ 글로벌 패션쇼에서 베트남 학생들이 춤을 선보이고 있다. 올해 23주년을 맞은 ISFF에서는 한국을 비롯해 아시아·미주·오세아니아·유럽 등 총 17개국 학생들이 부스를 꾸려 자국의 문화와 음식, 의상을 소개했다.

19일 서울 성북구 고려대학교 민주광장에서 열린 ‘2026학년도 2학기 외국인 학생·교원 축제(ISFF)’ 글로벌 패션쇼에서 멕시코 학생들이 춤을 선보이고 있다. 올해 23주년을 맞은 ISFF에서는 한국을 비롯해 아시아·미주·오세아니아·유럽 등 총 17개국 학생들이 부스를 꾸려 자국의 문화와 음식, 의상을 소개했다.

19일 서울 성북구 고려대학교 민주광장에서 열린 ‘2026학년도 2학기 외국인 학생·교원 축제(ISFF)’ 글로벌 패션쇼에서 외국인 학생들이 춤을 선보이고 있다. 올해 23주년을 맞은 ISFF에서는 한국을 비롯해 아시아·미주·오세아니아·유럽 등 총 17개국 학생들이 부스를 꾸려 자국의 문화와 음식, 의상을 소개했다.

19일 서울 성북구 고려대학교 민주광장에서 열린 ‘2026학년도 2학기 외국인 학생·교원 축제(ISFF)’ 글로벌 패션쇼에서 스웨덴 학생들이 춤을 선보이고 있다. 올해 23주년을 맞은 ISFF에서는 한국을 비롯해 아시아·미주·오세아니아·유럽 등 총 17개국 학생들이 부스를 꾸려 자국의 문화와 음식, 의상을 소개했다.

방문객들은 전통 의상을 입어보고 각국 고유 게임에 참여했다. 스웨덴 부스에서는 전통놀이를 체험하는 자리가 마련돼 학생들의 눈길을 끌었다. 캐나다 학생들은 카우보이 분장을 한 학생들이 모형 총을 들고 행사 분위기를 올렸다.

낮 12시40분 ‘글로벌 패션쇼’가 시작됐다. 한복 등 각국 전통 의상을 입은 학생들이 무대에 올랐다. 나라 이름이 불릴 때마다 객석에서 박수가 나왔다.

축제는 고려대가 17일부터 연 ‘타임스고등교육(THE) 이노베이션 앤드 임팩트 서밋 2026’의 마지막 날에 맞춰 열렸다. 오후 들어 줄이 짧아지자 학생들은 남은 음식을 옆 부스와 나눴다.

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