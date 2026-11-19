전남광주통합특별시가 청년과 신혼부부의 주거비 부담을 덜고 인구감소지역의 안정적인 정착을 지원하기 위해 ‘진도 청년드림 만원주택’ 입주자 모집에 돌입했다.

19일 전남광주시에 따르면 이번에 공급되는 ‘진도 청년드림 만원주택’은 옛 전남형 만원주택 사업의 일환으로 추진되어 국토교통부의 지역제안형 특화공공임대주택으로 선정된 바 있다.

진도 청년드림 만원주택 조감도. 전남광주시 제공

총공급 물량은 60세대로 진도읍 남동리 131-26번지 일원에 조성된다. 공급 타입은 청년 대상 전용면적 59㎡ 30세대와 신혼부부 대상 전용면적 84㎡ 30세대로 구성되며, 입주는 오는 2027년 3월부터 시작될 예정이다.

가장 큰 장점은 파격적인 임대료다. 입주 자격과 감면 요건을 충족하면 월 임대료 단돈 1만원에 거주할 수 있다. 별도의 임대보증금은 없으며, 미납금 및 원상복구비 정산을 위한 예치금 100만원만 별도로 납부하면 된다. 단, 관리비와 공공요금은 입주자 부담이다.

신청 자격은 모집 공고일 기준 18세 이상 45세 이하의 무주택 청년 및 신혼부부로, 소득·자산 기준과 근로·사업 등 요건을 충족해야 한다. 신혼부부의 경우 혼인 기간 7년 이내이거나 6세 이하 자녀를 둔 가구이며, 입주 전 혼인 예정인 예비신혼부부도 신청할 수 있다.

특히 진도 거주자뿐만 아니라 타지역 거주자에게도 물량을 배정해 청년층의 외지 유입을 적극 유도한다. 아울러 2인 이상 거주 청년, 유자녀 신혼부부, 자립준비청년 등을 대상으로 한 우선공급 제도도 함께 운영된다.

거주 기간은 최초 2년 계약에 연장 요건 충족 시 청년은 최대 6년, 신혼부부 및 자립준비청년은 최대 10년까지 거주할 수 있다.

입주 신청은 오는 29일 오후 6시까지 ‘정부24’ 누리집에서 ‘진도 청년드림 만원주택’을 검색해 온라인으로 접수하면 된다. (현장 접수 불가) 최종 입주자는 자격 검증을 거쳐 내년 1월 23일 공개추첨을 통해 선정된다.

김기홍 전남광주시 균형발전실장은 “진도 청년드림 만원주택 공급이 청년과 신혼부부의 주거비 부담을 덜고 지역사회에 안정적으로 정착할 든든한 기반이 되길 기대한다”며 “이를 통해 인구감소지역의 정주 여건을 획기적으로 개선하고 청년 인구 유입과 지역경제 활성화에 총력을 기울이겠다”고 강조했다.

모집공고에 대한 자세한 사항은 전남개발공사, 전남광주통합특별시, 진도군 누리집에서 확인할 수 있으며, 관련 문의는 전남도주거복지센터로 하면 된다.

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