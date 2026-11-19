19일 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우 씨의 공개 검증 장소인 서울 강남구 한 스튜디오에 경찰이 현장조사를 위해 들어서고 있다. 이날 이 씨는 공개 검증 현장에 불참했다. 연합뉴스

올해 법학적성시험(LEET·리트) 만점을 받은 뒤 부정행위 의혹에 휩싸인 서울대 치대생 이진우(32)씨가 공언했던 공개 검증에 불참했다.

리트뿐만 아니라 과거 대학수학능력시험에서 생성형 인공지능(AI) 등을 활용한 부정행위로 성적을 올리고 명문대에 진학했다는 초유의 의혹에 대한 수사가 급물살을 탈 전망이다.

이씨는 19일 오전 8시 40분까지 공개 검증 장소가 마련된 서울 강남구의 한 스튜디오에 나타나지 않았다.

대학수학능력시험 문제로 실력을 보여준다던 약속도 국어영역 시험 시작 시각까지 나타나지 않으면서 효력을 잃었다.

검증을 주관하는 입시학원 측은 유튜브 생중계 도중 “이진우씨의 휴대전화가 어제부터 꺼져 있는 상태다. 메신저 등으로 계속 연락을 취하고 있다”고 말했다.

하지만 수능 국어 영역 시작 시각까지 그가 나타나지 않자 공개검증이 무산됐음을 확정했다.

이 학원 측 유튜브 검증 생중계는 이씨의 행방에 관심이 쏠리면서 접속자가 40만명을 넘어섰다.

확언했던 공개 검증이 무산되면서 이씨를 둘러싼 AI 부정행위 의혹이 한층 거세지는 수순이다.

그가 실제 부정행위를 저질렀다면 법학적성시험뿐 아니라 수능 시험도 대상이 됐을 가능성 때문이다.

이씨는 2013년 수능에서는 전 영역에서 6∼8등급의 낮은 성적을 받았다고 밝혔다. 2018년 수능에서도 국어 영역 7등급을 받았다.

하지만 사업 실패를 겪은 뒤 3주간 도보 전국 일주 도중 스마트폰을 잃어버린 채 수십㎞를 걸으면서 아날로그 환경에서 인지적인 변화를 겪었다고 주장하고 있다.

이후 2024학년도 수능을 통해 고려대 정치외교학과에 합격했고, 2026학년도 수능에서는 전 과목 1등급을 달성해 서울대 치대로 적을 옮겼다.

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