뇌졸중은 흔히 고혈압·당뇨병·고지혈증 등 혈관 위험인자가 오랜 기간 쌓여 고령층에서 발생하는 질환으로 여겨진다. 실제로 중장년층 이후 발생하는 뇌졸중의 상당수는 이러한 위험인자와 관련돼 있다. 그러나 비교적 젊고 뚜렷한 위험인자가 없는데도 뇌졸중이 발생하거나 뇌혈관이 좁아져 있다면 다른 원인을 살펴볼 필요가 있다. 그중 하나가 모야모야병이다. 모야모야병은 뇌 안쪽의 주요 혈관이 점차 좁아지면서 뇌로 가는 혈류가 부족해지는 질환이다. 좁아진 혈관을 대신하기 위해 주변에 가느다란 혈관들이 발달하는데, 뇌혈관조영술에서 마치 연기가 피어오르는 것처럼 보여 ‘모야모야’라는 이름이 붙었다.

우리나라와 일본을 비롯한 동아시아에서 상대적으로 많이 발생한다. 국내 연구에서는 2011년 기준 유병률이 인구 10만명당 약 16명으로 보고됐고, 이후 뇌혈관 영상검사가 늘면서 진단환자도 증가하는 추세다. 발생 연령은 10대와 40대에서 두 번 높아지는 특징적인 분포를 보인다. 어린이에게만 생기는 병으로 생각하기 쉽지만 실제로는 40대 전후 성인에서도 적지 않게 발견된다.

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증상은 연령에 따라 조금 다르다. 어린이는 울거나 운동한 뒤 일시적으로 한쪽 팔다리에 힘이 빠지거나 말이 잘 나오지 않는 증상이 반복되기도 한다. 성인에서는 일과성 허혈발작이나 뇌경색뿐 아니라 뇌출혈로 처음 병원을 찾는 경우도 있다. 두통이나 경련이 나타나기도 하지만 아무 증상 없이 뇌 MRI/MRA에서 우연히 발견되는 경우도 있다. 특히 젊은 뇌졸중 환자에게서 뇌혈관 협착이 확인됐다면 면밀한 평가가 필요하다. 고혈압·당뇨병·흡연 같은 동맥경화 위험인자가 많지 않은데 중대뇌동맥이나 내경동맥 말단부가 좁아져 있거나 추적검사에서 협착이 계속 진행한다면 일반적인 동맥경화성 협착만으로 설명하기 어려울 수 있다.

진단에서는 단순히 ‘혈관이 몇 % 좁아졌는지’만 보는 것이 아니다. MRI와 MRA로 뇌경색 여부와 혈관 형태를 확인하고 필요하면 뇌혈관조영술을 시행한다. 뇌혈류검사를 통해 실제로 뇌에 공급되는 혈액이 부족한지도 확인한다. 혈관벽 MRI는 동맥경화성 협착과 모야모야병을 구분하는 데 도움이 되기도 한다. 가족력과 유전적 요인도 관련돼 있다. 동아시아 모야모야병 환자의 약 10~15%에서는 가족력이 확인된다. 대표적으로 알려진 유전자가 RNF213이다. 우리나라와 일본의 일반인에서는 약 1∼3%가 주요 변이를 가지고 있지만 모야모야병 환자에서는 약 75∼90%에서 발견된다는 보고가 있다. 그렇다고 이 변이를 가진 사람이 모두 모야모야병에 걸리는 것은 아니다. 실제 발병률은 훨씬 낮아 유전자검사만으로 질환을 진단할 수는 없다.

다만 젊은 나이에 원인이 명확하지 않은 뇌혈관 협착이 있는 환자에서는 RNF213 변이가 향후 혈관의 진행 가능성을 판단하는 데 참고가 될 수 있다. 중대뇌동맥 협착·폐색 환자를 추적한 한 연구에서는 RNF213 변이가 있는 반구의 약 34%가 모야모야병 양상으로 진행한 반면 변이가 없는 경우에는 약 3.6%에서 진행했다. 다만 이는 소규모 후향 연구 결과여서 모든 변이 보유자에게 그대로 적용할 수는 없다. 연령, 협착 위치와 형태, 가족력, 영상 소견을 함께 판단해야 한다.

치료는 환자마다 다르다. 모야모야병의 진행 자체를 멈추는 것으로 입증된 약물은 아직 없다. 허혈성 증상이 있으면 항혈소판제를 사용하기도 하며, 탈수나 지나친 혈압 저하로 뇌혈류가 감소하지 않도록 주의해야 한다. 고혈압·당뇨병·고지혈증이나 흡연 등 일반적인 뇌혈관 위험인자도 함께 관리해야 한다.

김태정 서울대병원 신경과·중환자의학과 교수

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