BNK경남은행이 임직원들의 자발적인 참여로 모은 고향사랑기부금을 경남 창원시에 전달하며 지역사회와의 상생 행보를 이어가고 있다.

BNK경남은행은 창원시청에서 강기윤 창원시장과 최명희 BNK경남은행 개인고객그룹장 등이 참석한 가운데 ‘고향사랑기부금 기탁식’을 가졌다고 18일 밝혔다.

BNK경남은행 고향사랑기부금 기탁식. BNK경남은행 제공

이번 기탁은 창원시 외 지역에 주소지를 둔 BNK경남은행 임직원 142명이 지역 발전에 힘을 보태기 위해 자발적으로 뜻을 모으면서 성사됐다.

지역을 대표하는 금융기관으로서 지역사회와 함께 성장한다는 상생의 가치를 임직원들이 직접 실천해 고향사랑기부제의 본래 취지를 한층 살렸다는 평가다.

고향사랑기부제는 개인이 현재 주민등록상 주소지를 제외한 지방자치단체에 일정 금액을 기부하면 세액공제 혜택과 함께 기부금의 최대 30%에 해당하는 지역 답례품을 받을 수 있는 제도다.

모금된 기부금은 지역 주민의 복리 증진과 지역 공동체 활성화를 위한 각종 사업에 쓰이며, 공식 온라인 창구인 ‘고향사랑e음’을 비롯해 다양한 민간 플랫폼을 통해 간편하게 참여할 수 있다.

최명희 BNK경남은행 개인고객그룹장은 “임직원들이 지역 상생과 발전에 동참하고자 한마음으로 고향사랑기부제에 자발적으로 참여했다”며 “작은 정성이 모여 지역사회에 실질적인 보탬이 되길 바라며, 앞으로도 임직원들과 함께 나눔과 상생의 가치를 꾸준히 실천해 나가겠다”고 말했다.

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