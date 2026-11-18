한국한의약진흥원은 25일 대구 수성구 호텔인터불고에서 ‘2026년 한의약 산업 전주기 지원체계 구축사업 성과교류회’를 연다고 18일 밝혔다.

이번 행사는 2021년부터 올해까지 한의약 제품개발 지원사업에 참여한 기업들의 성과와 경험을 공유하고, 기업과 유관기관 간 협력 네트워크를 넓히기 위해 마련됐다. 행사에는 한의약 제제∙응용∙융복합∙의료기기 분야 지원기업과 유관기관 관계자 등이 참석한다. 한의약 산업 전주기 지원체계 구축사업은 기업의 아이디어와 기술이 실제 제품 개발과 시장 진입으로 이어지도록 개발 단계와 현장 수요에 맞춰 지원한다. 시제품 제작과 제품 설계부터 안전성·유효성 검증, 임상∙실증, 품질관리와 인허가, 투자 연계 및 판로 개척까지 사업화 전 과정에 필요한 지원을 제공한다.

‘2026년 한의약 산업 전주기 지원체계 구축사업 성과교류회’ 포스터. 한국한의약진흥원 제공

교류회는 사업 설명을 시작으로 정석수 코트라(KOTRA) 대구경북지원본부장의 ‘K-한의약 글로벌 진출 성공전략’ 주제 특강으로 이어진다. 이후 지원기업 제품 소개와 우수기업 성과 발표를 통해 사업을 통해 개발된 제품과 주요 성공 사례가 공개할 예정이다.

부대 행사로 ‘한의약 대국민 홍보 콘텐츠 공모전’ 시상식도 진행된다. 아울러 참여 기업의 애로사항과 건의사항을 듣는 간담회와 기업 간 교류 프로그램이 마련되며, 진흥원은 현장에서 수렴한 의견을 검토해 향후 기업지원 사업 개선에 반영할 방침이다.

고호연 한국한의약진흥원장은 “이번 교류회가 기업들이 제품 개발과 시장 진출에 필요한 정보를 얻고 협력 관계를 넓히는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 현장 수요를 반영한 지원으로 한의약 기업의 성장과 경쟁력 강화를 뒷받침하겠다”고 말했다.

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