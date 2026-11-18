한국토지주택공사(LH) 제주지역본부는 ‘제주동부 공공지원민간임대 공급촉진지구’(이하 ‘제주동부지구’) 내 주거전용 단독주택용지 18필지를 11월 실수요자를 대상으로 첫 공급에 착수한다고 18일 밝혔다.

제주동부지구는 총 31만9000㎡, 1856가구 규모의 택지개발사업으로 2028년 12월 사업 준공을 목표로 하고 있다.

제주동부 공공지원민간임대 공급촉진지구 내 주거전용 단독주택용지 위치도 및 조감도. LH 제주지역본부 제공

이번에 공급되는 주거전용 단독주택용지는 축구장 20개 규모(14만2000㎡)의 매머드급 친환경 생태공원 내부에 위치해 ‘숲세권·공세권’을 넘어 생태숲과 공원 그 자체를 품고 있다.

‘사려니숲길’이나 ‘곶자왈 생태탐방 숲길’ 같은 유명 관광지를 멀리 찾아갈 필요 없이 문을 나서면 곧바로 울창한 녹지와 생태공원 산책로를 내 집 앞마당처럼 누릴 수 있다는 점이 제주동부 주거전용 단독주택용지만의 특별한 경쟁력이다.

여기에 지구 내 갖춰지는 생활 기반시설뿐만 아니라, 길 건너 화북·삼화지구의 기존 상권과 학교 등 편의시설을 그대로 이용할 수 있어 도심의 편리함을 더했다. 도시가스, 상수도·우수·오수 등 기반시설은 물론 화재·가스 안전관리 등 신도시 수준의 체계적인 관리 시스템을 갖춘 점도 기존 자연녹지지역 내 타운하우스 등과 차별화된 장점이다.

또한 제주시 도심권에 위치해 시청을 비롯한 공항과 항만 등 주요 시설을 편리하게 이용할 수 있으며, 번영로·연삼로·연북로 등 주요 간선도로와 직결돼 제주시 주요 지역은 물론 제주 전역으로 이동하기 쉬운 교통망을 자랑한다.

이번 공급은 매수자의 자금 부담을 덜기 위해 2년 무이자 할부 조건이 적용된다. 토지 대금을 6개월 단위로 분할 납부하면서 발생하는 할부이자 부담을 덜어주어, 최근 고금리 기조 속에서 토지 매입 후 건축을 준비하는 과정의 자금 운용에 숨통을 틔워줄 것으로 기대된다.

공급 공고는 11월18일 LH청약플러스(http://apply.lh.or.kr)를 통해 게재될 예정이다.

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