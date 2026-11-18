두산건설이 전북 익산시에 처음 선보이는 ‘두산위브 트레지움 익산’의 견본주택을 20일 열고 분양에 나선다.

18일 두산건설에 따르면 이 단지는 익산시 동산동 세경1차 아파트를 재건축하는 사업으로, 지하 2층~지상 최고 27층, 6개 동, 총 591가구 규모다. 이 중 전용면적 59·84㎡ 251가구가 일반분양된다.

‘두산위브 트레지움 익산’ 투시도. 두산건설 제공

청약은 23일 특별공급을 시작으로 24일 1순위, 25일 2순위 순으로 진행된다. 익산을 비롯한 전북 지역에 거주하는 만 19세 이상이면 청약할 수 있다. 청약통장 가입 기간 6개월 이상 등 요건을 충족하면 유주택자도 1순위 청약이 가능하다. 당첨자 발표는 다음 달 1일이며, 입주는 2030년 2월 예정이다.

전용 84㎡ 중층 기준 분양가는 4억5655만~4억6116만원이다. 계약금은 분양가의 5%이며, 1차 계약금은 500만원으로 정해졌다.

단지 주변에는 동산초등학교와 이리동중학교, 이마트 익산점, 남부시장 등이 있다. 마동공원과 수도산근린공원도 가깝다. KTX·SRT가 정차하는 익산역을 이용할 수 있다.

두산건설은 주차공간을 모두 지하에 배치하고 지상에는 약 30%의 조경면적을 확보할 계획이다. 일부 주택형에는 4베이 판상형 구조를 적용하고, 피트니스센터와 골프연습장, 작은도서관 등 주민 편의시설도 마련한다.

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