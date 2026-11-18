대구시가 지역 주요 전통시장 방문객의 주차 편의를 높이기 위해 공영주차장 실시간 빈자리 안내 시스템을 도입한다.

대구시는 서문주차장과 칠성공영주차장, 팔달신시장주차장 등 공영주차장 3곳에 ‘실시간 빈자리 안내 서비스’ 구축을 완료했다고 18일 밝혔다.

대구 중구 서문시장 주차장 전경. 대구시 제공

이번 사업은 주차장 천장에 설치한 초음파 센서를 통해 개별 주차면의 차량 유무를 실시간으로 파악한 뒤, 주차 현황판과 도로전광표지판(VMS)으로 빈자리 정보를 안내하는 것이 핵심이다. 수집된 데이터는 시 통합주차정보시스템과도 연계돼 시민들이 전통시장을 찾기 전이나 이동 중에도 주차 가능 여부를 손쉽게 확인할 수 있게 된다.

시는 지난해 과학기술정보통신부의 ‘스마트빌리지 보급 및 확산 사업’ 공모에 선정되면서 총사업비 10억원을 투입해 이번 인프라를 마련했다. 지역 전통시장 일대 공영주차장에 실시간 주차 정보 안내 서비스가 적용된 것은 이번이 처음이다. 시는 이번 시스템 도입으로 시장 방문객의 만성적인 주차 불편이 줄어들고 전통시장 접근성도 한층 개선될 것으로 내다보고 있다.

대구시는 향후 시범 운영을 거쳐 시스템 기능과 안정성을 면밀히 점검하고, 미비점을 보완해 2027년부터 서비스를 본격 운영한다.

허주영 시 교통국장은 “전통시장 공영주차장 실시간 빈자리 안내 서비스 구축으로 시민들이 주차 가능 여부를 보다 편리하게 확인할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 스마트 주차 인프라를 지속적으로 확충해 시민들의 주차 편의를 높이는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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