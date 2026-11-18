‘5000피’(코스피 5000·종가 기준)가 9개월 보름 만에 붕괴했다. ‘젠슨 황 쇼크’ 파장이 계속되는 가운데 미국 물가 우려와 엔비디아 3분기 실적 발표·앤트로픽 IPO(기업공개)를 앞둔 경계심 등이 투자 심리를 위축시킨 결과로 분석된다.

한국이 생성형 인공지능(AI)을 업무에 활용하는 비율이 주요국 중 최고인 것으로 집계됐다. 업무시간 절감률은 고학력·유료구독자가 높았다. 무료 사용자의 평균 절감률이 8.3%인 반면, 개인 유료 사용자는 11.4%였다. 고졸 이하 근로자와 비교한 대졸 근로자의 업무시간 절감률은 1.8%포인트, 박사급은 4.9%포인트 높았다.

KB증권 베트남법인이 현지 은행에 예치한 법인 계좌에서 비정상적인 출금이 이뤄지는 사고가 발생했다. KB증권 베트남법인에서 빠져나간 돈은 현지 여러 은행으로 흩어져 보내졌으며 법인이 당일인 6일 사고 발생 사실을 확인하고 본사에 보고한 것으로 전해졌다. 정확한 송금 액수와 사고 경위는 파악 중이다.

코스피가 전 거래일보다 132.02포인트(2.59%) 내린 4968.48에 마감한 17일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 코스닥 지수는 15.59포인트(2.34%) 내린 650.06에 장을 마쳤다. 뉴시스

◆9개월 여만에 ‘5천피’ 붕괴…엔비디아 실적·앤트로픽 상장 반등 계기 될까

17일 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 이날 132.02포인트(2.59%) 내린 4968.48에 거래를 마쳤다. 종가 기준 코스피가 5000을 밑돈 건 지난 2월2일(4949.67) 이후 9개월 보름 만이다.

기관과 개인이 각각 5300억원, 4200억원을 순매수했으나 외국인이 1조4400억원을 팔아치우며 지수를 끌어내렸다. 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 -3.30%, -1.96% 하락했다. SK하이닉스 주가는 109만8000원까지 떨어져 4월13일(104만원) 이후 7개월 만에 110만원 밑으로 내려왔다. 이 여파로 삼성그룹(18개사)과 SK그룹(19개사) 합산 시가총액은 각각 1457조9440억원, 960조2420억원까지 쪼그라들었다. 코스닥도 15.59포인트(2.34%) 내린 650.06에 마감했다.

최근 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO) 불륜 스캔들과 사임 사태로 국내외 증시는 큰 타격을 입고 있다. 황 전 CEO가 주도했던 인공지능(AI) 산업에 대한 공격적인 투자와 금융지원 구상이 후퇴할 수 있다는 우려로 반도체 투자 심리가 얼어붙으면서다.

이에 간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 하락했다. 다우존스30 산업평균지수는 1.41%, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수는 각각 1.92%, 2.49% 하락했다. 엔비디아도 4.12% 내렸으며 필라델피아 반도체지수는 5.28% 떨어졌다.

미국 물가 우려에 따른 국채 금리 상승도 증시에 악영향을 끼친 요인으로 꼽힌다. 지난 13일 발표된 10월 생산자물가지수(PPI)가 전년 대비 6.5% 올라 2022년 11월(7.4%) 이후 가장 높은 상승률을 기록했다. 이는 곧 긴축 우려로 이어져 미 10년물 국채금리가 5% 선을 넘었다.

시장의 시선은 한국시간 18일 새벽 예정된 엔비디아의 3분기 실적 발표와 19일 앤트로픽 IPO에 쏠린다. 엔비디아가 견조한 실적세를 보이고, 앤트로픽이 IPO 흥행을 통해 AI 투자 우려를 불식시킨다면 코스피가 반등 모멘텀을 만들 수 있을 거란 기대가 나온다.

◆“10명 중 6명 업무에 AI 활용…주 3.7시간 업무시간 절감”

한국은행 고용연구팀이 발표한 ‘BOK 이슈노트 : AI 확산과 생산성 효과’ 보고서에 따르면 2026년 8∼9월 전국 만 18∼64세 취업자 1만6342명을 조사한 결과, 업무에 생성형 AI를 활용한다는 응답은 66.5%로 집계됐다. 지난해 51.8%에서 14.7%포인트 상승했다. 이는 미국(43%), 영국(36.3%), 네덜란드·스웨덴(35.6%) 독일(31.5%) 등 주요국을 크게 웃도는 수준이다.

AI를 업무에 사용하는 경우 주당 평균 활용시간은 5.9시간에서 8.0시간으로 늘었다. 업무시간 절감률은 1년 새 3.8%에서 9.2%로 약 2.4배로 확대됐다.

업무시간 절감률은 고학력·유료구독자가 높았다. 무료 사용자의 평균 절감률이 8.3%인 반면, 개인 유료 사용자는 11.4%였다. 고졸 이하 근로자와 비교한 대졸 근로자의 업무시간 절감률은 1.8%포인트, 박사급은 4.9%포인트 높았다.

KB증권. 연합뉴스

◆KB증권 베트남법인 계좌서 ‘비정상적 출금’ 사고…“경위 파악중”

금융투자업계에 따르면 지난 6일 KB증권 베트남법인 명의의 현지 은행 계좌에서 비정상적인 출금이 발생해 회사와 현지 경찰·금융당국이 조사에 나섰다. KB증권 베트남법인에서 빠져나간 돈은 현지 여러 은행으로 흩어져 보내졌으며 법인이 당일인 6일 사고 발생 사실을 확인하고 본사에 보고한 것으로 전해졌다. 정확한 송금 액수와 사고 경위는 파악 중이다.

회사 관계자는 “해외에서 발생한 일인 데다가 자금을 받은 계좌 역시 유령 계좌일 가능성이 있는 만큼 정확한 피해 규모를 특정하기는 쉽지 않은 상황”이라며 “향후 조사 과정을 지켜봐야 한다”고 말했다.

사고 원인과 관련해서는 “구체적으로 어떤 방식으로 비정상적 출금이 발생했는지는 아직 조사 단계”라며 “모든 가능성을 열어두고 조사하고 있다”고 말했다.

다만, 현지 법인 자체 자금이어서 이번 사고로 인한 고객 피해는 없다고 강조했다. 또 고객 피해가 없기 때문에 현지 법인의 공시 대상에는 해당하지 않는 것으로 현지 금융당국은 안내했다고 회사는 전했다.

회사는 내부 보안 관련 전문 인력을 현지로 파견했으며 정확한 피해 규모가 파악되면 이를 영업외손실로 처리할 예정이다.

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