중소벤처기업부가 정부부처 최초로 기록경영시스템 국제표준인 ‘ISO 30301’ 인증을 획득했다.

중소벤처기업인증원(KOSRE)은 중기부가 기록관리 체계의 신뢰성과 투명성을 인정받아 ISO 30301 인증을 획득했다고 17일 밝혔다.

지난달 14일 중소벤처기업인증원 대회의실에서 열린 ‘기록경영시스템(ISO 30301) 인증 수여식’에서 이하녕 중소벤처기업부 운영지원과장(왼쪽 세 번째)과 엄진엽 중소벤처기업인증원장(″ 네 번째)을 비롯한 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 인증원 제공

ISO 30301은 조직이 기록관리 업무를 체계적으로 운영하고 있는지를 평가하는 국제표준이다. 기록관리의 법적 요구사항 준수 여부와 신뢰성, 행정 투명성 등을 종합적으로 평가해 인증한다.

인증원은 지난달 14일 중기부에 인증서와 인증 현판을 수여했다. 중기부는 지난해 11월 산하기관 기록관리 담당자들과 워크숍을 열고 국제표준 기반의 기록관리 체계 구축과 기관 간 협력 방안을 논의한 바 있다. 이후 산하기관인 한국벤처투자가 지난 8월 ISO 30301 인증을 획득했다.

이하녕 중기부 운영지원과장은 “이번 인증은 내부통제와 투명경영체계를 강화하고 국민의 신뢰를 받는 책임행정을 구현하는 디딤돌이 될 것”이라며 “산하기관과도 지속적으로 협력해 기록관리 수준을 높이겠다”고 밝혔다.

엄진엽 중소벤처기업인증원장은 “정부부처 최초 인증을 계기로 다른 정부부처와 산하기관에도 체계적인 기록관리 문화가 확산하길 기대한다”고 말했다.

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