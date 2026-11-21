대구 송해공원 인근의 아늑한 카페. 이곳은 지상파 연예대상을 거머쥐며 트로트 판을 이끄는 대세 가수 이찬원이, 15년간 숯불 불판 앞에서 지문이 닳도록 일했던 부모님에게 바친 ‘생애 첫 은퇴 선물’이다. 연예계 데이터 집계에서 9주 연속 기사열독순위 최상단을 지키며 뜨거운 화제성을 입증하는 지금도, 그의 발걸음이 향하는 곳은 눈부신 조명이 아닌 가족의 깊은 뿌리다.

스포트라이트의 화려함 대신 가족의 뿌리를 향하는 대세 가수의 진중한 발걸음. 세계일보 자료사진

대단한 성공을 거뒀음에도 그의 부모님의 삶은 놀라울 만큼 소박하다. 아들이 18년 전 이사했던 낡은 집을 떠나 더 좋은 곳으로 가자고 수없이 졸라도 태도는 완강했다. “자식 이름을 팔아 호사를 누리면 앞길에 먹칠을 하는 것”이라며 17년 된 수동 변속기 차를 고집하고, 아들이 보낸 거액의 정산금에 손끝 하나 대지 않은 채 통장에 고스란히 묻어뒀다. 물질만능주의가 판치는 연예계에서 이들의 검소함은 묵직한 울림을 준다. 자식의 성취를 지렛대 삼아 자신의 삶을 포장하지 않으려는 이 흔들림 없는 부모의 철학은, 연예계 전체를 통틀어도 좀처럼 찾기 힘든 보기 드문 품격이다.

억대의 성공 앞에서도 18년 낡은 집과 검소함을 고집하는 흔들림 없는 일상. 세계일보 자료사진

여기에는 아들이 홀로 버텨낸 독한 밑바닥 세월이 거울처럼 겹쳐 있었다. 대학 문턱을 넘자마자 이찬원에게 떨어진 1순위 과제는 생존이었다. 수능이 끝나자마자 부모님의 막창집으로 달려가 불판을 닦았지만, 기울어가는 집안 형편에 온몸에 밴 고기 냄새를 숨기기 바빴다. 학자금 대출을 제 손으로 갚기 위해 거쳐간 아르바이트만 20개가 넘었다. 벽돌공장부터 시멘트 상하차 현장까지 몸이 부서지도록 뛰었다. 동료들이 무대를 누빌 때 시뻘건 숯불 앞에 쪼그리고 앉아 있어야 했던 청년의 가슴속에는 서늘한 독기가 차올랐다.

상경의 문턱은 더 높았다. 트로트 오디션 무대에 오르기 위해 생애 처음으로 어머니에게 손을 벌려 200만원을 빌렸다. 가세가 기운 집에 그 돈은 목숨 같은 생돈이었다. 아울렛에서 50만원짜리 정장 대신 30만원짜리를 권하는 어머니를 뒤로하고, 서운함을 삼키며 버스에 올랐던 그날 밤. 어머니가 홀로 목놓아 울었다는 사실을 전해 듣고 가슴을 쳤던 청년은 서글픈 눈물 대신 결연한 각오를 품었다. “이 빚을 반드시 10배로 갚아내겠다.”

20개의 아르바이트를 전전하며 거친 밑바닥을 악물고 버텨내던 청춘의 기억. 픽사베이

그 다짐은 거짓말처럼 현실이 됐다. 첫 정산 날, 이찬원은 어머니 계좌로 2000만원이 넘는 현금을 꽂아 넣었다. 그다음 달 정산금도 아버지에게 통째로 전했다. 성공은 그에게 단순한 부의 축적이 아니었다. 15년간 막창 연기에 지문이 닳았던 부모님의 고단한 노동을 세상에서 지워버리는 가장 확실한 보답이었다. 결국 생업을 정리하게 한 이찬원은 송해공원 인근에 카페를 차려드리며 불판의 열기 대신 커피 향의 여유를 선사했다. 과거 거친 세월을 견뎌낸 고향 대구의 품에서, 부모님이 비로소 평온한 삶을 마주하게 된 셈이다.

가난과 결핍을 핑계 삼지 않고, 오직 자신의 땀방울과 효도로 운명의 궤도를 완전히 뒤바꿔놓은 이찬원. 뼈아픈 밑바닥을 딛고 일궈낸 이 치열한 진정성은 고스란히 팬들에게도 이어져, 최근 팬클럽 ‘포항 찬스’가 자발적으로 성금 300만원을 모아 취약계층에 기탁하는 등 선한 영향력을 더하고 있다.

거친 불판의 열기를 지워내고 마침내 마주한 평온한 휴식의 공간. 픽사베이

수십 년간 가족을 위해 헌신했던 부모님의 갈라진 손마디를 보듬고, 그 손에 새로운 일상의 온기를 쥐여준 청년. 화려한 스포트라이트 뒤편에서도 가족의 단단한 뿌리를 묵묵히 지켜내며 땀방울의 무게를 오롯한 자립으로 증명해낸 이찬원의 발걸음이, 오늘도 유독 뜨거운 박수를 받는 이유다.

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