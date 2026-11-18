“손으로 화면을 움직이고 AI와 대화할 수 있는 점이 신기했어요.”



지난 3일 삼성전자의 확장현실(XR) 헤드셋인 ‘갤럭시 XR’을 활용해 세계 각국의 여행을 체험한 서울 대방중학교의 한 학생은 “화면으로 보는 것보다 훨씬 생생하고 크게 보여 생동감이 넘쳤다”며 이처럼 말했다.

“직접 가본 듯 생생해요” 지난 3일 서울 동작구 대방중학교에서 진행한 삼성전자의 ‘갤럭시 인공지능(AI) 클래스’에서 한 학생이 확장현실(XR) 헤드셋 ‘갤럭시 XR’을 체험하고 있다. 삼성전자는 청소년 대상 AI 교육 프로그램에 갤럭시 XR을 활용한 여행 체험 프로그램을 도입했다. 삼성전자 제공

삼성전자가 갤럭시 XR을 활용한 인공지능(AI) 체험 교육을 본격화했다. 기존 스마트폰과 태블릿 중심의 교육에 XR 기기를 도입해 학생들의 AI 활용 경험을 넓혀주기 위한 것이다.



삼성전자는 청소년 대상 AI 교육 프로그램인 ‘갤럭시 AI 클래스’에 갤럭시 XR을 활용한 여행 체험 과정을 도입했다고 17일 밝혔다. XR은 가상현실(VR)과 증강현실(AR), 혼합현실(MR)을 아우르는 개념으로, 현실과 가상 세계를 넘나드는 기술을 말한다.



학생들은 갤럭시 XR을 활용해 세계 각지를 입체적으로 둘러보고 AI와 대화하는 등 가상 여행을 체험할 수 있다. 전날 시작한 이번 과정은 중학교 2∼3학년 학급 중 여행 과목과 XR 체험을 함께 신청한 학급에 적용된다.



수업은 전문 강사의 15분간 시연과 조별 대표 학생의 10분간 체험·실습으로 이뤄진다. 학생들은 구글의 AI 비서인 ‘제미나이 라이브’와 대화하며 여행지 정보를 알아보고, 몰입형 3차원(3D) 지도를 통해 현지에 있는 듯한 공간감을 경험할 수 있다. 화면에 보이는 대상에 원을 그려 검색하는 ‘서클 투 서치’와 일반 사진을 입체적으로 감상하는 기능도 체험한다.



이번 갤럭시 AI 클래스에 사용된 갤럭시 XR은 지난해 10월 삼성전자가 구글, 퀄컴과 손잡고 출시한 XR 헤드셋이다. 안구 움직임과 주변 공간, 동작을 인식하는 카메라가 탑재돼, 헤드셋을 뒤집어쓴 채 눈동자와 손, 목소리로 기기를 제어할 수 있다.



지난해 1월 시작한 삼성전자의 학교 방문형 교육프로그램인 갤럭시 AI 클래스는 전문 강사와 보조 강사가 초등학교 고학년과 중학생들을 직접 찾아가 AI의 기본 개념을 설명하고 갤럭시 기기로 실습을 진행한다. 삼성전자는 현직 교사와 전문가 의견을 반영해 갤럭시 AI 클래스의 교육 과정을 꾸준히 보완하고 있다.



특히 출범 1년10개월 만에 누적 수료생 20만명을 넘어설 정도로 인기를 끌고 있다. 올해 2학기 교육 모집에는 신청 첫날에만 173개 학교에서 약 2만2000명이 접수했다. 삼성전자는 2학기에 약 7만명의 학생을 교육해 올해 말까지 누적 수료생을 25만명 이상으로 늘릴 계획이다.



임성택 삼성전자 한국총괄 부사장은 “갤럭시 XR을 통해 학생들이 AI를 더욱 다양한 방식으로 경험하고 관심 분야와 연결해보는 기회를 넓혀가겠다”고 말했다.

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