대구의 겨울밤이 화려한 빛의 향연으로 물든다.

대구 테마파크 이월드는 21일부터 겨울 시즌 축제 ‘라이츠업:윈터 원더랜드(Lights Up:Winter Wonderland)’를 선보인다고 17일 밝혔다.

이번 축제는 한 해 동안 방문객들과 함께한 특별한 순간들을 되돌아보고 모두의 소원을 모아 새로운 빛을 밝힌다는 이야기를 담았다. ‘화이트퀸이 준비한 특별한 선물’을 테마로 이월드 전역이 화려한 조명과 크리스마스 장식으로 꾸며져 동화 속 겨울 왕국을 연상케 하는 공간으로 탈바꿈한다.

겨울 공연 이미지. 이월드 제공

축제의 백미는 새롭게 단장한 83타워를 중심으로 펼쳐지는 ‘83타워 윈터 원더랜드 불꽃라이트쇼’다. 한층 업그레이드된 83타워의 야간 경관 조명과 밤하늘을 수놓는 불꽃놀이, 웅장한 그랜드 라이트쇼가 어우러져 방문객들에게 낮과는 또 다른 야간 관광 콘텐츠를 선보인다. 점등식 역시 방문객 참여형으로 개편됐다. 매주 열리는 점등식 ‘원더랜드 드림 라이츠업’에선 산타와 관람객이 함께 카운트다운을 외치며 모두의 소원이 하나의 빛으로 이어지는 순간을 연출할 예정이다.

풍성한 무대 공연과 캐릭터 이벤트도 마련된다. ‘윈터 원더랜드 매직 갈라쇼’에선 산타의 크리스마스 마법과 겨울 이야기를 담은 공연이 펼쳐지며, 사전 추첨으로 선정된 고객이 극 중 앨리스 역할로 직접 무대에 오르는 이색 이벤트도 진행된다. 이와 함께 2026년 한 해를 함께한 캐릭터들과 기념사진을 찍는 ‘비비의 미라클 모먼츠’, 파크 곳곳에서 캐릭터를 만나는 ‘밋 더 원더랜드’도 운영한다.

겨울 시즌 축제 ‘라이츠업:윈터 원더랜드' 홍보 이미지. 이월드 제공

어린이와 수집가를 위한 맞춤형 프로그램도 눈길을 끈다. 사전 초대장 구매 고객에게 산타와의 만남 및 선물을 제공하는 ‘산타의 미라클 프레젠트’가 열리며, 이월드 공식 홈페이지에서는 크리스마스 소원을 접수해 자유이용권 등을 증정하는 ‘산타의 우체통’ 이벤트가 진행된다. 또한 시즌별 배지를 모으는 ‘원더랜드 배지 컬렉션’은 겨울 신규 배지 3종을 출시하고, 올해 선보인 봄~겨울 시즌 배지 11종을 모두 수집한 고객을 대상으로 ‘배지 컬렉션 어워즈’를 개최한다.

최용훈 홍보∙대외협력본부장은 “새롭게 빛나는 83타워와 화려한 불꽃라이트쇼, 다채로운 크리스마스 공연을 통해 이월드를 대구의 겨울밤을 대표하는 명소로 만들어 나가겠다”고 말했다.

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