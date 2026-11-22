세계일보 신규 유튜브 코너 <29면>은 지면 너머의 현장을 포착하는 콘텐츠다. 기사 한 줄로는 다 전하지 못한 사실부터 미처 묻지 못한 질문, 직접 가봐야 알 수 있는 현장의 이면까지 텍스트 너머의 이야기를 영상으로 기록한다.

잠실야구장 중앙매표소 옆 기둥에 한 야구팬이 남긴 작별 인사가 적혀 있다. 이우철 인턴기자

‘굿바이 잠실, 고마웠어.’

지난 5일 서울 송파구 잠실야구장 중앙매표소 옆 기둥에 적힌 글이다. 옆에는 ‘잠실에서 함께한 시간 행복했어’라는 인사도 있었다. 2016년 아홉 살 때 잠실을 찾았다는 한 팬은 2026년 마지막 잠실야구장까지 고마웠다고 적었다. 낙엽이 흩날리는 구장 곳곳에 팬들이 남긴 작별 인사가 빼곡했다.

1982년 문을 연 잠실야구장이 44년 만에 사라진다. 지난 14일 한국 야구의 전설들이 참여한 ‘잠실 더 라스트 이닝’이 마지막 경기였다. 야구장은 오는 12월 철거에 들어가 2032년 3만 석 규모의 돔구장으로 다시 태어날 예정이다.

경기는 끝났지만 팬들의 발길은 이어지고 있다. 두산 베어스는 오는 24일까지 팬 투어를 열어 평소 출입이 제한됐던 선수단 시설과 그라운드 등을 공개한다.

지난 5일 두산 팬 신현선씨가 잠실야구장 관중석에 앉아 세계일보와 인터뷰하고 있다. 이우철 인턴기자

두산 팬들을 위한 야구 펍을 운영했던 신현선(35)씨도 지난 5일 마지막으로 잠실야구장을 찾았다. 텅 빈 관중석을 한참 둘러보던 신씨가 입을 열었다.

“이렇게 조용한 잠실야구장은 처음이네요.”

신씨의 부모님은 OB 베어스 시절부터 잠실야구장을 데이트 장소로 찾았다. 신씨도 어린 시절부터 부모님 손을 잡고 야구장을 드나들었다.

“아버지가 경기가 가장 잘 보이는 포수 뒷자리를 좋아하셨어요. 통로 폭이 좁고 높아서 아버지가 저를 안고 자리까지 들어가 주셨던 기억이 나요.”

신씨가 기억하는 잠실은 지금과 풍경이 달랐다.

“요즘 야구장의 ‘맥주 보이’처럼 예전에는 ‘바구니 할머니’께서 과자가 담긴 소쿠리를 머리에 이고 관중석을 돌아다니셨어요. 옆에 앉은 아저씨들이 과자를 사서 주기도 했고요.”

신씨는 학창 시절인 2008년의 입장권도 꺼내 보였다. 당시 청소년 입장권 가격은 5000~6000원 정도였다고 기억했다.

​신현선씨가 운영하던 야구 펍 손님들이 함께 경기를 즐기는 모습. 신현선씨 제공

신씨는 13년간 간호사로 일했다. 교대근무 탓에 야구장에 자주 가지는 못했지만, 스트레스가 쌓이면 응원석을 찾아 목청껏 응원했다. 간호사는 부모님이 원하던 직업이었다. 2년 전 병원을 그만두고 펍을 차렸다.

“평소 사람들과 만나 이야기하는 걸 좋아하는데, 여기에 내가 좋아하는 야구를 접목하면 행복할 것 같아 시작했어요.”

지난달 14일 두산이 LG에 패해 가을야구를 마친 날, 신씨가 운영하던 펍도 문을 닫았다. 가게의 내부적인 사정 때문이었다. 신씨는 “손님들이 저보다도 가게를 더 아껴 주셨다”며 “마지막 날에는 손님들이 아쉬워하는 모습을 보며 울컥했다”고 말했다.

인터뷰가 끝나갈 무렵 신씨는 “오늘이 정말 마지막 잠실야구장 방문이네요”라고 했다. 이어 “사실 아까부터 아빠 생각이 많이 났다”며 눈물을 보였다. 신씨의 아버지는 지난해 세상을 떠났다.

“아빠와의 추억이 제일 많은 장소가 없어지는 게 너무 아쉬워요.”

신씨에게 잠실야구장은 어떤 공간으로 남을까.

“낭만을 모르고 살던 나에게 낭만을 알려 준 공간이요.”

신씨는 “경기를 보거나 응원할 때, 아빠와의 추억을 떠올릴 수 있을 때면 ‘아, 이게 남들이 말하는 낭만이구나’라고 느꼈다”고 말했다.

지난 14일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 ‘잠실 더 라스트 이닝 by 르노’ 이벤트 경기에서 야구팬들이 열띤 응원을 하고 있다. 뉴시스

잠실야구장을 떠나보내는 야구팬들의 마지막 인사는 세계일보 유튜브 <29면>에서 확인할 수 있다.

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