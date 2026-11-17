팔다리 근육량이 적은 노인일수록 알츠하이머성 치매에 걸릴 위험이 높은 것으로 나타났다. 근육량이 하위 25%에 드는 남성은 나머지 남성보다 알츠하이머성 치매 발생 위험이 34%, 여성은 27% 높았다.

17일 인제대 일산백병원에 따르면 이 병원 신경과 정수진 교수팀은 2009∼2015년 국민건강보험공단 건강검진을 받은 60세 이상 189만7197명(남성 87만5094명, 여성 102만2103명)을 2022년까지 추적해 이 같은 결과를 얻었다. 대상자의 평균 연령은 66.1세였다.

연구진은 대상자의 팔·다리 등 사지에 있는 골격근량을 추정해 근육량이 가장 적은 하위 25%와 나머지 75%를 비교했다. 근력이나 보행능력까지 함께 보는 ‘근감소증’ 전체가 아니라 근육량 자체가 치매 발생과 어떤 관련이 있는지를 따로 떼어 분석했다는 게 연구진 설명이다.

◆ 근육 줄수록 위험은 단계적으로 커졌다

실제 발생률에서도 차이가 컸다. 근육량이 적은 남성의 알츠하이머성 치매 발생률은 1000인년당(1000명을 1년간 추적했을 때) 11.3명으로 정상군(5.1명)의 두 배를 넘었다. 여성 역시 근육량이 적은 군이 16.2명으로 정상군(7.0명)보다 훨씬 많았다.

근육량을 더 잘게 나눠 보면 위험은 계단식으로 올라갔다. 근육량이 가장 많은 상위군을 기준으로 남성은 근육량이 줄수록 알츠하이머 위험도가 16%, 30%, 58%까지 높아졌다. 여성도 4%, 13%, 36%씩 커졌고, 두 성별 모두 이런 경향은 통계적으로 유의했다.

혈관성 치매에서도 비슷한 결과가 확인됐다. 근육량이 적은 남성은 정상군보다 혈관성 치매 위험이 28%, 여성은 23% 각각 높았다.

◆ 비교적 젊고 건강한 사람에서 더 뚜렷

눈여겨볼 대목은 나이가 상대적으로 젊거나 만성질환이 많지 않은 사람에서 근육량과 알츠하이머 위험의 연관성이 더 뚜렷했다는 점이다.

연구진은 나이가 들어 자연스럽게 근육이 줄어든 경우보다, 비교적 젊은 나이에 근육량이 적은 경우가 다른 건강 문제나 생활습관의 영향을 반영할 가능성이 있다고 분석했다.

근육량 감소가 알츠하이머병 위험과 이어지는 이유로는 신체활동 감소, 만성 염증, 인슐린 저항성, 미토콘드리아 기능 이상, 근육에서 분비되는 물질인 마이오카인의 변화 등이 거론됐다.

다만 이번 연구는 관찰연구여서 근육량 감소가 알츠하이머병을 직접 일으킨다고 단정할 수는 없다. 근육량 역시 직접 잰 값이 아니라 추정한 값인 만큼, 한 사람의 근육량을 그대로 치매 위험으로 옮겨 읽기는 어렵다.

정 교수는 “이번 연구 결과는 치매 예방을 위해 뇌 건강뿐 아니라 평소 근육량을 유지하는 것도 중요하게 고려할 필요가 있음을 보여준다”며 “비교적 젊은 시기부터 규칙적인 신체활동과 균형 잡힌 영양섭취 등을 통해 근육 건강을 관리하는 것이 중요하다”고 강조했다.

한편 국내 치매 환자는 올해 100만명을 넘어설 것으로 추정된다. 보건복지부가 지난해 3월 발표한 ‘2023년 치매역학조사’에 따르면 65세 이상 노인의 치매 유병률은 9.25%였다. 복지부는 치매 환자 수가 2025년 97만명에서 올해 100만명, 2044년에는 200만명을 넘어설 것으로 내다봤다.

치매 전 단계로 꼽히는 경도인지장애 유병률은 28.42%로, 2016년 조사(22.25%)보다 6.17%포인트 높아졌다.

이번 연구 결과는 국제학술지 ‘알츠하이머 연구&치료’(Alzheimer’s Research & Therapy) 최신호에 실렸다.

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