모노로그 청담의 신현도 셰프를 만났다. 신 셰프는 현재 모노로그의 오너 셰프이자 외식 법인 주식회사 에이치디에스(HDS)를 운영하고 있다. 일식 다이닝 모노로그를 비롯해 라멘·소바 브랜드 멘쇼쿠, 광화문 이자카야 히카리모노까지 운영하며 요리사이자 외식업 경영자로 활동하고 있다.

신현도 셰프

신 셰프가 요리를 시작하게 된 데는 아버지의 영향이 컸다. 오랫동안 봉사활동과 헌혈을 이어온 아버지를 보며 자란 그는 자신도 자신이 가진 기술로 다른 사람에게 무언가를 해주는 직업을 갖고 싶다는 생각을 했다. 그중에서도 자신이 만든 음식을 누군가 먹고 행복해하는 모습을 볼 수 있다는 점에서 요리에 매력을 느꼈다.



본격적으로 요리를 경험한 것은 해군 조리병으로 복무하면서부터다. 적게는 수백 명, 많게는 약 1000명의 식사를 준비했다. 많은 인원의 식사를 책임지는 일이 쉽지는 않았지만 오히려 이때 요리를 계속해야겠다는 생각이 확실해졌다. 군 복무 후 제대로 일본요리를 배우고 싶어 일본 오사카 쓰지조리사전문학교에서 공부했다. 학교에서 배운 것은 화려한 기술보다 칼질과 생선 손질 등 일본요리의 기본이었다. 학교 대표로 선발되기 위해 가쓰라무키와 다시마키, 롯폰무키 같은 기본기를 수없이 반복해 연습했다.



졸업 후에는 오사카의 나가호리에서 약 4년간 근무했다. 나가호리는 미슐랭 스타를 받은 이자카야로, 이곳에서 만난 나카무라 시게오 셰프는 지금도 신 셰프가 가장 큰 스승으로 꼽는 사람이다. 나카무라 셰프에게 배운 것은 단순한 요리법이 아니었다.



좋은 재료를 알아보는 방법과 생산자를 존중하는 자세, 손님을 대하는 방법은 물론 예약과 매장 운영까지 레스토랑을 구성하는 전반적인 부분을 배웠다.



한국으로 돌아온 뒤 2018년 모노로그를 시작했다. 현재 직접 요리하는 모노로그 청담은 일본에서 배운 가이세키와 일본요리의 기본을 바탕으로 한다. 하지만 일본 현지의 음식을 그대로 재현하는 것이 목적은 아니다. 신 셰프는 한국에서 나는 좋은 식재료와 생산자를 찾아다니며 자신이 배운 일본요리의 기술을 접목한다. 이를 통해 일본에서 먹는 일본요리가 아닌 ‘한국에서만 먹을 수 있는 일본요리’를 만드는 것이 목표다.

금태구이와 찹쌀밥

신 셰프의 이런 요리 철학을 잘 보여주는 첫 번째 시그니처 메뉴는 금태구이와 찹쌀밥이다. 금태가 가진 기름과 감칠맛을 최대한 살려 구운 뒤 찹쌀밥과 함께 내는 요리다. 사용하는 재료나 조리법만 놓고 보면 복잡하지 않지만 오히려 단순하기 때문에 기본이 더욱 중요하다. 생선의 상태를 정확하게 파악해야 하고 굽는 온도와 시간을 세심하게 조절해야 한다. 함께 내는 찹쌀밥 역시 수분과 식감의 균형이 중요하다. 금태의 풍부한 기름과 감칠맛에 찹쌀밥 특유의 차진 식감이 더해지면서 두 재료의 조화를 느낄 수 있다.

우메시소 다이콘 마키

두 번째 시그니처 메뉴는 우메시소 다이콘 마키다. 얇게 저민 무에 우메와 시소의 풍미를 더하고 제철 식재료를 넣어 정교하게 말아내는 요리다. 안에 들어가는 재료는 계절에 따라 달라지지만, 얇게 저민 무로 재료를 감싸 마키 형태로 완성하는 방식은 신 셰프를 상징하는 시그니처다. 이 요리에서 중요한 것은 무를 얼마나 얇고 일정하게 저미느냐다. 무의 두께에 따라 씹었을 때의 식감은 물론 안에 들어간 재료와의 균형도 달라진다. 너무 두꺼우면 무의 식감이 강해지고, 반대로 지나치게 얇으면 제철 식재료를 감싸는 역할을 제대로 하지 못한다.



신 셰프에게 이 메뉴는 일본에서 수없이 반복하며 익힌 기본기와 지금의 자신만의 요리 스타일을 연결해 주는 음식이기도 하다. 속재료를 한 가지로 정해 두지 않고 계절에 따라 바꾼다는 점도 모노로그가 추구하는 방향을 잘 보여준다. 제철에 가장 좋은 재료를 골라 그 맛과 식감을 살리고, 얇게 저민 무로 전체를 감싸 하나의 맛으로 연결한다. 금태구이와 찹쌀밥이 좋은 재료가 가진 힘을 최소한의 조리로 끌어내는 신 셰프의 철학을 보여준다면, 우메시소 다이콘 마키는 탄탄한 기본기와 계절의 식재료를 자신만의 방식으로 풀어낸 메뉴다.



신 셰프는 자신의 요리를 ‘재료의 힘이 있는 요리’라고 표현한다. 여러 가지를 더해 맛을 복잡하게 만들기보다 좋은 재료가 가진 힘을 최대한 살리고 필요 없는 것은 덜어내는 요리를 좋아한다. 이 때문에 산지와 생산자를 중요하게 생각한다. 생산자가 좋은 재료를 만들고 셰프가 그 재료를 제대로 이해한 뒤 손님에게 전달하는 과정이 모두 이어져야 좋은 한 접시가 완성된다는 것이 그의 생각이다.

유한나 푸드칼럼니스트

현재 신 셰프는 모노로그뿐 아니라 멘쇼쿠와 히카리모노를 통해 자신이 경험한 일본요리를 다양한 방식으로 풀어내고 있다. 멘쇼쿠에서는 라멘과 소바라는 면 요리를 보다 대중적으로 선보이고, 히카리모노에서는 이자카야라는 형태를 통해 사시미와 구이, 튀김, 계절요리 등 일본요리의 다양한 매력을 보여준다. 처음에는 ‘좋은 셰프가 되는 것’이 가장 큰 목표였다. 하지만 여러 브랜드와 매장을 운영하면서 지금은 좋은 요리사뿐 아니라 좋은 브랜드를 만드는 사람이 되고 싶다는 목표가 생겼다. 모노로그에서는 자신이 생각하는 일본요리를 더 깊이 보여주고 멘쇼쿠와 히카리모노를 통해서는 더 많은 사람이 좋은 일본요리를 편하게 경험할 수 있도록 하는 것이 목표다. 장기적으로는 자신이 만든 브랜드들이 한국을 넘어 해외에서도 경쟁력을 갖기를 바란다. 외식업 경영자로 영역을 넓혀가고 있지만 주방을 떠날 생각은 없다. 시간이 지나도 현장을 이해하고 직접 요리할 수 있는 경영자로 남고 싶다는 것이 그의 바람이다.



유한나 푸드칼럼니스트 hannah@food-fantasy.co.kr

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지