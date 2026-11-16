체코, 벨벳혁명 이후 최대 규모 시위

체코 수도 프라하에서 35만명이 모여 언론 자유 수호를 외치는 시위를 벌였다. 이번 시위는 37년 전 체코슬로바키아의 공산주의 정권을 무너뜨린 ‘벨벳혁명’ 1989년 시위 이후 체코 최대 규모 시위 중 하나로 꼽히게 됐다.



15일(현지시간) 로이터통신, 영국 일간 가디언 등에 따르면 이날 프라하 레트나공원에 초겨울 추위 속 인파가 집결해 정부의 언론 통제를 규탄했다. 시위대는 “언론에서 손을 떼라”, “언론이 정치인을 다루게 하라” 등의 문구가 적힌 팻말을 들고 정부 규탄 구호를 외쳤다. 1989년 11월17일 벨벳혁명 기념일을 이틀 앞두고 열린 집회에는 주최 측 추산 35만∼40만명이 참가했다. 벨벳혁명은 체코에서 당시 공산주의 1당 체제를 끝내고 의회민주주의를 끌어낸 민중 시위다.

“언론 자유 지키자” 15일(현지시간) 공영방송 독립성 보장과 언론 자유 수호를 요구하는 체코 시민들이 수도 프라하 레트나공원을 가득 채우고 있다. 이 공원은 1989년 공산주의 정권을 몰아낸 벨벳혁명의 중심지로, 이날 시위는 벨벳혁명 이후 최대 규모의 인파가 참여했다.프라하=EPA연합뉴스

대규모 시위를 촉발한 것은 우파 포퓰리즘 성향의 현 정권이 추진하는 공영방송 재원 개편안이다.



‘유럽의 트럼프’로 불리는 안드레이 바비시 체코 총리는 자신의 정책과 이해충돌 문제 등을 비판적으로 보도해 온 공영매체들과 갈등을 빚어왔다. 집권 연합은 이들 매체의 수신료를 폐지하고 재원을 국가 예산으로 전환하되 지원 규모를 줄이는 법안을 지난달 24일 오전 4시36분 하원 1차 심의에서 통과시켰다. 이에 따르면 방송사들은 현재보다 약 15% 적은 예산을 받게 돼 인력 감축, 제작 축소 및 프로그램 폐지로 이어질 수 있다. 시위대는 충분한 토론 없이 이뤄진 심야 강행 처리에 반발해 ‘4시36분’을 항의 구호로 내세우며 시위를 이어가고 있다.



바비시 총리는 시위 움직임을 “대중 선동”이라고 일축하고 “편집권에는 간섭하지 않을 것”이라며 강경 입장을 굽히지 않고 있다.

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