인천공항, 항공기 이동지역 내 자율주행차량 달린다

“인천공항에서 자율주행차량 안전하게 달립니다.”

인천국제공항공사는 항공기 이동지역 내에서 자율주행차량이 안전하게 운행할 수 있는 기준을 마련해 지난달 20일부터 시행중이다고 16일 밝혔다.

인천공항의 항공기 이동지역에서 지상조업차량이 운행하고 있다.

이번에 제정한 ‘항공기 이동지역 자율주행차량 운행기준’에 따라 레벨 3 등급의 자율주행차량(조건부 자율주행)은 운전자가 탑승한 뒤 항공기 이동지역 내에서 운행이 가능해졌다.

항공기 이동지역은 항공기, 차량, 장비의 지상이동과 화물의 승 하역이 24시간 이루어지고 해당구역 내 운행 차량과 장비가 약 1만5400대에 달하는 등 일반 도로보다 높은 수준의 안전관리가 요구되는 공간이다.

공사가 마련한 운행기준에는 자율주행차량의 △운행승인 절차 △운행가능 구역 △안전수칙 △비상시 대응방법 등 안전운행을 위한 세부기준을 담고 있다.

공사는 항공기 이동지역을 위험도에 따라 4개 구역으로 구분하고 자율주행차량이 저위험 구역에서 충분히 안전성을 검증한 후 고위험 구역으로 운행범위를 확대할 수 있도록 단계적 운행방침을 세웠다.

인천공항 이동지역 자율주행차량 단계별 운행 확대 로드맵.

자율주행기술의 고도화 및 자율주행차량 운행 확대로 지상조업 등 인천공항 항공기 이동지역 내 자율주행차량 운행에 대한 수요가 높아짐에 따라 현장의견을 바탕으로 국제기준 등을 참고해 운행기준을 제정했다고 인천공항공사는 설명했다.

운행기준은 국제민간항공기구(ICAO)의 항공안전관리시스템(SMS) 상의 원칙을 바탕으로 정부 및 관계기관 협의를 거쳐 마련됐으며 싱가포르 창이공항 등 자율주행차량이 이미 운행 중인 해외공항의 사례를 참고했다.

운행기준 제정으로 항공기 이동지역에서도 자율주행차량 운행이 가능해짐에 따라 항공기 지상조업 과정의 효율성이 높아지고 이동지역 내 안전사고 예방에 도움이 될 것으로 기대된다.

이와 함께 인천공항공사는 항공기 이동지역 내 자율주행차량의 단계적 운행확대 방안을 담은 ‘인천공항 이동지역 자율주행차량 운행 로드맵’를 수립했다.

로드맵에 따르면 올해부터 내년까지 이어지는 도입기에는 운전자가 탑승해야 레벨 3 차량의 운행을 승인하고 자율주행차량의 운행 데이터를 축적할 계획이다. 2028년부터 2029년까지는 확산기로 저위험 구역에 한해 레벨 4(고도 자율주행) 차량의 시험운행을 허용하고 자율주행 관제시스템을 구축할 방침이다.

또 2030년부터 시작되는 안정화기에는 레벨 4 차량 운행을 단계적으로 상용화하고 관제 시스템을 고도화해 나갈 예정이다. 공사는 자율주행차량 운행 관련 국내·외 제도를 즉시 반영해 운행기준 및 로드맵을 정비해 나갈 계획이다.

조용수 인천국제공항공사 운항본부장은 “항공기 운항안전을 최우선 가치로 삼아 정부 및 관계기관과 협력해 기술변화에 선제적으로 대응함으로써 국민이 안심할 수 있는 안전한 공항 서비스를 제공해 나갈 계획이다”고 말했다.

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