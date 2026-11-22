아침에 빈속으로 운동하면 지방을 더 많이 태울 수 있다고 알려지면서 공복 운동을 하는 사람이 많다. 하지만 운동 종류와 강도에 따라 운동 뒤 혈당이 오르기도 한다. 공복 운동이 혈당에 미치는 영향과 혈당 관리에 도움이 되는 운동법을 알아본다.

혈당 관리를 위해서는 운동 강도와 시간대를 자신의 몸 상태에 맞게 정하는 것이 중요하다. 클립아트코리아

◆ 운동 강도 따라 혈당 반응 달라

아침 운동 뒤 혈당 변화는 공복 여부뿐 아니라 운동 종류와 강도에 따라서도 달라진다. 걷기나 자전거 타기 같은 중간 강도의 유산소 운동은 근육이 포도당을 에너지원으로 사용해 혈당을 낮추는 경우가 많다.

전력 질주나 고강도 인터벌 운동, 무거운 중량 운동을 하면 아드레날린 등 스트레스 호르몬이 분비된다. 이 호르몬은 간에 저장된 포도당을 혈액으로 내보내도록 한다. 간에서 방출되는 포도당이 운동 중 근육이 사용하는 포도당보다 많으면 혈당이 일시적으로 높아질 수 있다.

◆ 새벽 현상으로 운동 전부터 혈당 높을 수도

운동 전후 혈당을 비교해 기록하면 운동에 따른 변화를 파악하는 데 도움이 된다. 클립아트코리아

아침 혈당은 운동 전부터 높게 나타나기도 한다. 새벽에는 코르티솔과 성장호르몬 등의 영향으로 간에서 포도당 방출이 늘어난다. 이를 ‘새벽 현상’이라고 하며, 주로 오전 4∼8시 사이 나타난다. 인슐린이 부족하거나 제대로 작용하지 않는 당뇨병 환자는 혈당 상승 폭이 더 클 수 있다.

운동 후 혈당이 높게 나왔다면 기상 직후 수치와 비교해볼 수 있다. 운동 시간과 종류, 운동 전후 혈당을 기록해두면 혈당 변화 양상을 확인하는 데 도움이 된다.

◆ 당뇨병 환자는 운동 중 혈당 변화에 주의

당뇨병 환자는 운동을 할 때 고혈당뿐 아니라 저혈당에도 주의해야 한다. 인슐린이나 일부 혈당강하제를 사용하는 사람은 운동 중이나 운동 뒤 혈당이 떨어질 수 있다. 식은땀·손 떨림·어지럼·심한 허기 등 저혈당 증상이 나타나면 운동을 중단하고 혈당을 잰다. 수치가 낮으면 포도당 정제나 과일주스처럼 빠르게 흡수되는 당을 섭취한다.

운동 강도에 따라 혈당이 오르거나 떨어질 수 있어 자신의 상태에 맞춰야 한다. 클립아트코리아

미국당뇨병학회(ADA)는 당뇨병 환자에게 운동 전후 혈당을 측정해 변화를 확인하도록 권고한다. 운동할 때 혈당이 자주 오르거나 떨어지면 운동 강도와 시간, 식사·약물 복용 계획을 의료진과 상의하는 것이 좋다.

◆ 식후 걷기, 혈당 상승 완화에 도움

아침 공복 운동이 혈당을 반드시 높이는 것은 아니다. 운동 강도와 혈당 반응을 고려해 무리하지 않는 것이 중요하다. 혈당 관리가 필요하다면 식사 후 가볍게 걷는 방법도 있다.

2023년 국제학술지 ‘Sports Medicine’에 실린 메타분석에 따르면 식후 운동은 식사 전 운동이나 운동하지 않은 경우보다 식후 혈당 관리에 도움이 됐다. 독일 괴테 프랑크푸르트대 연구진은 제2형 당뇨병 환자 47명과 당뇨병이 없는 사람 69명이 참여한 무작위 대조시험 8건을 분석했다. 각 시험은 식사 전 운동, 식사 후 운동, 운동하지 않은 경우의 식후 혈당 변화를 비교했다.

식사 후 가볍게 걷는 습관은 식후 혈당 상승 폭을 낮추는 데 도움이 될 수 있다. 게티이미지뱅크

분석 결과 식후 운동은 전체 참가자와 제2형 당뇨병 환자 모두에서 운동하지 않은 경우보다 식후 혈당 상승 폭을 줄였다. 식사와 운동 사이 간격이 짧을수록 그 효과도 컸다.

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