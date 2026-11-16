경주 관상용 거위 사육시설서 고병원성 AI 확진·비상… 긴급 방역

경북 경주시가 지역의 한 관상용 거위 사육시설에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확진 판정이 나와 비상이 걸린 가운데 긴급 방역에 나섰다.

경주시가 지역의 한 관상용 거위 사육시설에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확진 판정이 나와 비상이 걸린 가운데 긴급 방역을 펼치고 있다. 경주시 제공

경주시는 관상용 거위 사육시설의 거위에서 검출된 H5형 AI 항원을 정밀 검사한 결과 고병원성으로 최종 확진됐다고 16일 밝혔다.

앞서 지난 14일 상시예찰 검사에서 이곳 거위에서 H5형 항원이 검출됐다.

시는 항원 검출 직후 초동방역팀을 현장에 투입해 사람과 차량의 출입을 통제하고 시설 안팎을 집중 소독했다.

또 바이러스 전파 위험을 차단하기 위해 확진 전인 15일 오전 해당 시설에서 사육하던 거위 48마리를 선제 살처분했다.

확진 직후에는 발생지 반경 3㎞ 이내 29가구를 예찰했다.

경주시가 지역의 한 관상용 거위 사육시설에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확진 판정이 나와 비상이 걸린 가운데 출입을 통제하고 있다.

시는 특별방역기간에 가금농가를 상대로 방목을 금지하고 출입 통제 및 소독 등 기본 방역수칙을 지켜달라고 거듭 당부했다.

주낙영 시장은 "추가 확산을 막기 위해 가용 자원을 총동원해 차단방역에 온 힘을 기울이겠다"며 "가금 사육 축산인과 시민도 방역수칙 준수에 적극 협조해 주기를 바란다"고 당부했다.

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