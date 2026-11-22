세계일보는 한국힙합 30년을 기록한 다큐멘터리 <한국힙합 정정보도>를 유튜브 채널에 공개했습니다. 다큐 제작을 위해 만난 1세대 래퍼와 청년 래퍼, 평론가, 리스너와의 대화는 42분에 다 담기지 않았습니다. 못다 한 이야기를 온라인 연재로 이어 갑니다.

신해원 클럽 헤비 대표(오른쪽)가 지난 7월19일 대구의 공연장 ‘클럽 헤비’에서 세계일보와 인터뷰하고 있다. 세계일보

처음에는 무대에 한 번만 서보고 싶다는 부탁이었다. 고등학생이던 래퍼 마이노스가 형들과 함께 대구의 작은 공연장 ‘클럽 헤비’를 찾아왔다. 신해원(55) 대표는 마이크를 켜주고 랩을 들어봤다. 힙합을 잘 알지는 못했지만, 잘한다는 것은 알 수 있었다. 다음 달에 공연을 해보자고 했다. 처음부터 거창한 계획이 있었던 것은 아니었다. 한 번 무대에 오르고 그 다음 달에 또 한 번 올랐다. 공연을 거듭할수록 이 친구들의 실력이 느는 게 눈에 보였다.

1999년 시작한 공연 ‘힙합트레인’은 그렇게 자리를 잡았다. 더 콰이엇과 팔로알토, 마이노스 등 한국 힙합을 이끄는 음악가들이 이 무대를 거쳤다. 아직 이름이 널리 알려지지 않은 래퍼가 관객을 만나고, 자기 음악을 들려줬다. 27년째를 맞은 올해도 힙합트레인은 멈추지 않고 그 자리에서 관객을 맞고 있다.

신해원 클럽 헤비 대표가 지난 7월19일 대구의 공연장 ‘클럽 헤비’에서 세계일보와 만나 지역 인디음악과 힙합 공연의 역사를 이야기하고 있다. 세계일보

클럽헤비의 의미는 유명 음악가들의 과거 이력만으로 설명되지 않는다. 누구의 이름이 포스터에 오르든 공연이 열렸고, 서울을 가지 않아도 음악을 좋아하는 사람이 찾아갈 곳이 있었다. 클럽헤비는 지역에서 음악을 만들고 듣는 일이 특별한 날의 행사에 그치지 않도록 일상을 이어왔다. 음악가들과 관객들은 신 대표를 ‘헤비 누나’, ‘헤비 언니’라고 불러왔다. 비슷한 나이에 만나 공연을 만들고 음악을 나누던 시절부터 이어진 호칭이다.

그 시간을 지켜온 신 대표에게 인디(독립) 음악을 하는 뮤지션을 위한 공연장이 지역에 필요한 이유를 물었다. 지난 7월19일 그는 멋있는 말로 포장이 잘 안 된다며 잠시 말을 골랐다. 그러고는 가장 단순한 답을 내놓았다.

“뮤지션이 있고 관객이 있으면 공연장은 당연히 있어야 하는 거니까.”

다음은 신 대표와의 일문일답.

―헤비는 어떤 공간인가. 30년 전 이곳을 운영하게 된 계기도 궁금하다.

“장르를 가리지 않고 모든 음악을 만날 수 있는 인디음악 공연장이다. 힙합도 있고 국악도 하고, 클래식 공연을 할 때도 있다. 원래 음악을 너무 좋아했다. 밴드도 해봤는데 재능이 없어서 빨리 접었다. 그래도 음악 하는 사람들을 계속 만나고 싶었고, 이 안에 있고 싶었다. 대구에 있던 작은 음악 공간에 다니다가 당시 운영하시던 분의 사정으로 인수하게 됐다. 그게 1996년이다. 그때는 이것밖에 안 보였다. 이곳만이 내가 가고 싶은 곳이었다. 낮에 일을 하러 출근하고 저녁에는 다시 클럽헤비로 출근했다. 잠도 몇 시간 안 잘 정도로 몰입했다.”

신해원 클럽 헤비 대표가 지난 7월19일 대구의 공연장 ‘클럽 헤비’에서 세계일보와 만나 지역 공연장의 의미와 청년 음악가들에게 무대를 열어온 경험을 이야기하고 있다. 세계일보

―당시 대구에 어떤 공연장을 만들고 싶었나.

“정기적으로 공연을 보고 싶었다. 그게 제일 처음 하고 싶었던 이유다. 당시에는 공연을 보려면 서울에 가거나, 대구에서 록 페스티벌이나 대학 축제가 열리기를 기다려야 했다. 한 번씩 열리는 공연에는 관객도 많았고 호응도 굉장했다. 음악을 듣고 뮤직비디오를 보는 공간은 있었지만 나는 직접 하는 공연이 보고 싶었다. 주말마다 가면 공연을 볼 수 있는 공간이 있으면 좋겠다고 생각했다. 내가 운영하면서 주말마다 정기적으로 공연을 하기 시작했고, 꾸준히 하다 보니 지금까지 왔다.”

―밴드 공연을 중심으로 운영하면서 힙합에도 무대를 내준 이유는.

“그때 공연장이 많았다면 클럽마다 색깔이 있었을 것이다. 그런데 공연할 수 있는 공간 자체가 거의 없었다. 나도 이것저것 해보고 싶었다. 힙합도 어떻게 보면 인디라고 할 수 있는 상황이었다. 어차피 다 처음 시작하는 아이들이었고 무대가 필요했다. 마이노스도 그때는 고등학생이었다. 형들과 함께 와서 힙합 하는 친구들인데 무대에 한 번 서봐도 되겠느냐고 했다. 당시에는 직접 마이크를 켜주고 오디션을 봤다. 랩을 잘하더라. 그래서 다음 달부터 한번 해보자고 했다. 장기적인 계획을 세운 것은 아니었다. 다음 달도 해보자, 또 다음 달도 해보자고 했다. 그런데 횟수를 거듭할수록 점점 더 잘하는 거다.”

―‘힙합트레인’이라는 이름은 어떻게 나왔나.

“꾸준히 공연을 하려면 포스터에도 제목이 있어야 하지 않나. 같이 이름을 지어보자고 했다. 당시 틀어놓던 영상에서 ‘소울 트레인’ 같은 이름을 봤다. 우리는 ‘힙합트레인’으로 할까 하고 얘기했다. 칙칙폭폭 지나가는 느낌이 씩씩하고 힘차고 재미있어 보였다. 뭔가 연속성도 느껴졌다.”

신해원 클럽 헤비 대표(가운데)가 지난 7월19일 대구의 공연장 ‘클럽 헤비’에서 세계일보 취재진에게 공연 사진을 보며 설명하고 있다. 세계일보

―오래 지켜본 힙합트레인만의 분위기가 있다면.

“얼마 전 공연을 보면서 딱 그런 생각이 들었다. 명절에 타지에 살던 가족들이 다 모여 잔치를 하는 느낌이다. 관객들도 어릴 때 같은 동네에서 살던 친구들이 모여 얼굴을 보고 얘기하는 것 같다. 관객과 출연진이 서로 끈끈하다. 같이 떼창을 하고, 마이크를 주면 따라 하기도 하고, 무대에 올라와 랩을 하기도 한다. 출연진끼리도 친한 사이가 많다. 다른 공연에 비해 소속감이나 유대감이 있는 것 같다. 출연진은 관객석을 향하고 관객은 무대를 향한다. 그 집중된 모습을 보고 있으면 정말 멋있다.”

―이곳을 거친 음악가들이 한국 힙합의 주역으로 성장했다.

“모두 잘될 줄 알았다. 처음부터 그렇게 신인이라고 생각하지 않을 정도로 잘했다. 지금 잘되는 것은 당연하다고 생각한다. 솔직히 헤비의 반은 힙합트레인이다. 힙합트레인이 없었으면 여기까지 오기도 힘들지 않았을까 생각할 때가 있다. 록 공연이 힘들고 힙합 공연은 잘되던 시기가 있었다. 힙합트레인에 150명, 200명 가까이 오기도 했다. 헤비 월세의 반은 정말 힙합트레인이 내준 거다.”

―청년 음악가들에게 이런 작은 무대는 어떤 기회가 되기를 바라나.

“그 친구들이 그저 잘됐으면 좋겠다. 여기를 발판으로 삼아서 하고 싶은 것을 해보고, 나중에 후회하지 않았으면 한다. 관객을 만나며 실력을 닦을 기회가 사실 많지는 않다. 여기는 입장료를 내고 들어오는 관객들이다. 자기 돈을 내고 온 사람들에게 나는 어떤 무대를 보여줄 것인가, 관객이 낸 돈에 합당한 공연을 보여줄 수 있을 것인가를 생각하면서 실력을 쌓았으면 좋겠다. 합주실에서 연습하는 것과 무대에서 만들어가는 것은 다르다. 그렇다고 무대를 연습으로 생각하면 안 된다. 그건 별개다. 공연하면서 배우고 경험을 쌓는 것이지 연습은 아니다. 바로 방송에 나가거나 록 페스티벌에 출연할 수는 없지 않나. 단계별로 올라가는 과정에 이런 공연장은 꼭 필요하다. 그 중간쯤에 헤비가 있는 것은 맞는 것 같다.”

지난 7월19일 대구의 공연장 ‘클럽 헤비’에 1996년부터 이어온 역사를 알리는 간판이 걸려 있다. 세계일보

―‘힙합은 죽었다’, ‘인디는 끝났다’는 말도 나온다. 공연장에서는 어떻게 느끼나.

“인디음악도 조금만 뭐가 있으면 죽었네, 살았네 말이 많다. 보는 사람의 입장에 따라 다른 것 같다. 나는 전혀 그렇게 생각하지 않는다. 죽었던 적도 없고 그냥 항상 이어서 가는 것 같다. 좀 더 살아나는 때는 있겠지만. 인디음악도 록 음악도 마찬가지다. 잠깐 쉬어갈 수는 있다. 힘이 빠질 수도 있지만 항상 좋을 수만은 없지 않나. 만약 지금 힘든 것이 사실이라면 다시 좋아질 거다.”

―관객이 적은 날도 있을 텐데, 공간을 계속 운영하는 힘은 어디서 나오나.

“직원은 없지만 같이 도와주는 분들이 정말 많다. 관객으로 왔다가 내가 다른 일을 하고 있으면 닦는 일도 도와주고, 처음 온 관객을 챙기고 화장실 위치도 알려준다. 서로 한 손씩 거든다. 같은 음악과 이 씬을 사랑하는 마음으로 돕다 보니 자연스럽게 굴러가는 것 같다. 애정이 많으니까 그만두기도 쉽지 않다. 이 안에서 살고 싶은 거다. 떠나고 싶지는 않다. 나도 체력만 되면 오래오래 하고 싶다. 요즘은 나이 차가 나다 보니 스스로 조금 뒤로 물러나야 하나 생각하기도 한다. 그래도 그 친구들에게 실질적인 도움이 되는 사람으로 남고 싶다. 해줄 수 있는 거라고는 무대 열어주는 것밖에 없으니까.”

―헤비의 마지막 공연을 상상해 본 적도 있나.

“항상 생각하는 편이다. 공연은 더 많이 하고 싶은데 체력이 예전 같지 않다. 누군가 맡아서 운영해 줄 사람이 있으면 나는 헤비에 관객으로 놀러 오고 싶다는 생각도 한다. 하지만 내가 아니어도 헤비라는 공간은 계속 이어질 것이고 공연도 계속될 것이다. 내가 있을 때의 마지막 공연이라면 친하게 지내던 팀들과 재미있는 시간을 보내고 싶다. 힙합트레인 30주년까지는 보고 싶다. 이제 3년 남았다.”

지난 7월19일 대구의 공연장 ‘클럽 헤비’ 무대에 드럼과 앰프, 마이크 등이 놓여 있다. 세계일보

―앞으로 헤비를 찾을 관객들에게 하고 싶은 말은.

“좋아하는 특정 음악가가 나올 때만 공연을 보러 가기보다 그 씬을 즐기러 가봐도 재미있을 것 같다. 헤비 같은 작은 공연장과 큰 힙합 페스티벌은 서로 다른 재미가 있다. 가까이에서 보는 공연도, 큰 공연장 관객석에서 친구들과 뛰어노는 것도 재미있다. 생업에 종사하다 보면 음악을 잊고 살 수도 있다. 예전에 좋아했지만 지금은 잊은 사람도 있을 것이다. 다시 라이브 공연을 한번 경험하면 또 빠질 수 있다. 이런저런 것을 따지기보다 자기가 그 순간을 즐겼으면 좋겠다.”

―음악을 좋아한다는 마음으로 30년을 이어왔다. 지금도 처음과 같은가.

“진짜 재미있다. 볼 때마다 헤비에 와 있는 게 제일 행복하다는 생각이 든다. 관객들이 행복해 하는 모습을 보는 것도 재미있고, 무대에 한 번 서려고 몇 달을 연습하고 새 곡까지 만들어온 사람들이 행복해 하는 모습을 보면 너무 좋다. 자기 곡을 들어주는 사람이 있다는 데 행복을 느끼는 팀들이 많다. 청소하고 관리하는 것은 힘들다. 그런데 공연하는 순간만큼은 30년 전에 처음 했던 때나 지금이나 똑같이 재미있다.”

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