성남시, 시흥동에 LIG D＆A 연구·개발단지…2028년 착공

경기 성남시 수정구 시흥동에 첨단 방위산업 연구개발(R＆D) 단지가 들어선다. 성남시는 부지 용도지역 변경을 허용하는 대신 1100억원대의 공공기여금을 확보하고 기업 본사까지 유치하게 됐다.

성남시는 엘아이지디펜스앤에어로스페이스(LIG D＆A)와 이같은 내용을 담은 연구단지 조성 협약을 체결했다고 15일 밝혔다. 지난 3월 상호협력협약 이후 지난달까지 진행한 도시계획 변경 사전협상의 결실이다.

LIG D&A 연구개발단지 건축계획 조감도. 성남시 제공

협약에 따라 성남시는 시흥동 234번지 일원 LIG D＆A 소유 부지 6만381.6㎡의 용도지역을 자연녹지지역에서 제2종일반주거지역으로 변경한다. LIG D＆A는 오는 2028년 연구단지 공사에 착수해 이르면 2031년 말 단지를 준공할 예정이다.

용도변경에 따른 공공기여는 전체 부지의 26.2%(1만5820㎡)에 해당하는 금액으로 확정됐다. 탁상감정 기준 약 1107억원 규모로, 추후 정식 감정평가를 거쳐 최종 금액을 확정한 뒤 착공 전 시에 일시 납부된다.

지역 상생을 위한 후속 조치도 이어진다. LIG D＆A는 연구단지 준공 후 1년 이내에 경기 용인에 있는 본사를 성남으로 이전하고, 시설·주차 관리 등 비전문 인력의 20% 이상을 성남시민으로 채용할 방침이다. 아울러 성남산업진흥원과 협력해 지역 방산 중소기업 전시공간과 개방형 홍보관을 단지 내에 조성한다.

신상진 시장은 “이번 협약은 첨단 방위산업 연구개발 거점 조성과 대규모 공공기여 확보라는 두 마리 토끼를 잡은 성과”라며 “본사 이전과 시민 채용 확대가 지역경제 활성화로 이어지도록 행정 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지