물을 마셔도 갈증이 해소되지 않고 식사 후에도 허기가 쉽게 가시지 않는다면 혈당이 높아진 것은 아닌지 확인해 볼 필요가 있다. 당뇨병은 체내 인슐린이 부족하거나 제대로 작용하지 않아 혈액 속 포도당이 세포에서 에너지로 쓰이지 못하고 혈당이 높아지는 질환이다. 일상에서 무심코 넘기기 쉬운 고혈당 증상을 알아본다.

갈증이 심해지는 것은 고혈당 때 나타날 수 있는 증상이다. 클립아트코리아

◆ 갈증 심해지고 소변량 늘었다면

혈당이 높아지면 신장이 미처 재흡수하지 못한 포도당이 소변으로 배출된다. 이때 수분도 함께 빠져나가 소변량이 늘고 몸속 수분이 부족해져 갈증이 심해진다.

화장실에 자주 간다고 당뇨병이라고 단정할 수는 없다. 커피를 많이 마시거나 방광·전립선에 문제가 있어도 소변을 자주 볼 수 있다.

평소보다 물을 많이 마시고 소변량이 늘었거나 밤중에 갈증이나 소변 때문에 잠에서 깨는 일이 잦다면 혈당 검사를 받아보는 게 좋다.

◆ 허기 잦아지고 체중은 줄었다면

식사 후에도 허기가 가시지 않고 체중이 줄어드는 변화는 고혈당과 관련될 수 있다. 클립아트코리아

식사를 충분히 했는데도 금세 허기를 느낀다면 혈당이 높아서 나타나는 변화일 수 있다. 혈액 속 포도당이 몸에서 에너지로 제대로 쓰이지 못하면 몸은 에너지가 부족하다고 느껴 다시 음식을 찾게 된다.

동시에 몸은 부족한 에너지를 보충하려고 지방과 근육을 분해한다. 포도당이 소변으로 빠져나가면 그만큼 몸에서 쓸 수 있는 열량도 줄어 체중이 감소할 수 있다. 식사량이나 활동량에 변화가 없는데 체중이 줄고 허기를 자주 느낀다면 진료를 받아 혈당 이상 여부를 확인해야 한다.

◆ 혈당 변하면 시야 흐릿해질 수 있어

혈당이 크게 변하면 수정체의 수분량도 달라져 초점이 흐려질 수 있다. 글씨나 물체가 일시적으로 흐릿하게 보이거나 평소 쓰던 안경의 도수가 맞지 않는 듯 느껴지기도 한다. 이런 변화는 혈당이 안정되면서 나아질 수 있지만 증상이 계속되면 안과 진료를 받아 원인을 확인해야 한다.

혈당 변화는 수정체에 영향을 줘 일시적으로 초점을 흐리게 할 수 있다. 클립아트코리아

당뇨병을 진단받았다면 시야에 이상이 없어도 정기적으로 망막 검진을 받아야 한다. 혈당이 높은 상태가 오래 지속되면 망막의 작은 혈관이 손상되는 당뇨망막병증이 생길 수 있는데, 초기에는 자각 증상이 뚜렷하지 않기 때문이다.

◆ 발 상처가 잘 낫지 않고 감각도 둔해져

혈당이 높은 상태가 오래 지속되면 혈관과 신경이 손상될 수 있다. 발의 혈액순환이 원활하지 않으면 상처 회복에 필요한 산소와 영양분이 충분히 공급되지 않아 작은 상처도 잘 아물지 않을 수 있다. 신경 손상으로 감각이 둔해지면 물집이나 상처가 생겨도 통증을 느끼지 못하고 지나칠 수 있다.

고혈당으로 신경이 손상되면 발의 감각이 둔해져 상처를 알아차리지 못할 수 있다. 클립아트코리아

당뇨병 환자는 발바닥과 발가락 사이에 상처가 없는지 자주 확인해야 한다. 상처가 잘 아물지 않거나 주변이 붉게 붓고 진물이 나면 의료기관을 찾아 진료받아야 한다.

◆ 감염이 잦고 피부가 어두워졌다면

혈당이 높으면 소변에 당이 섞여 요로감염 위험이 커질 수 있다. 여성은 질 칸디다 감염에도 취약해질 수 있다. 높은 혈당이 칸디다균의 증식을 돕기 때문이다. 질 가려움이나 분비물이 자주 나타나면 진료를 받아 원인을 확인해야 한다.

목 뒤나 겨드랑이 피부가 어둡고 두꺼워지며 벨벳처럼 변하는 흑색가시세포증은 인슐린 저항성과 관련이 있다. 인슐린이 제대로 작용하지 않으면 몸은 더 많은 인슐린을 분비하는데, 혈중 인슐린이 많아지면 피부 세포의 증식이 촉진돼 피부가 두꺼워지고 색이 짙어질 수 있다. 이런 피부 변화는 당뇨병 전 단계나 비만이 있는 사람에게도 나타날 수 있어 해당 부위에 변화가 있다면 혈당 검사를 받아보는 게 좋다.

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