사랑의열매, 신규 배분사업 아이디어 공모…내년 1월 15일까지

사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 윤여준)가 우리 사회의 다양한 복지 수요와 현안에 대응할 신규 배분사업 아이디어를 발굴하기 위해 보건복지부의 후원으로 추진되는 ‘사랑의열매 배분사업 아이디어 공모전’을 개최한다고 밝혔다.

‘배분사업’은 사랑의열매가 모금한 성금을 복지 현장과 도움이 필요한 소외계층에게 지원하는 사업이다. 이번 공모전은 국민의 시각을 실제 복지 정책 및 지원 사업으로 발전시키기 위해 마련됐다.

사회문제 해결에 관심이 있는 개인, 5인 이내의 팀, 기관 및 단체라면 누구나 참여할 수 있으며 접수 기간은 오늘(16일)부터 2027년 1월 15일까지다.

공모 분야는 생활안정, 역량강화, 위기대응 중심의 기초생활, 교육·성장, 건강·돌봄, 주거·안전, 환경·재난이며, 사회가 직면한 다양한 문제를 해결할 아이디어는 기타 분야로 자유롭게 제안할 수 있다.

심사는 사업 필요성, 창의성, 실현가능성, 효과성, 구체성 등을 종합해 총 7건을 선정하며, 시상 내역은 대상 1건에 보건복지부 장관상 및 상금 200만 원, 최우수상 2건에 사회복지공동모금회장상 및 상금 각 100만 원, 우수상 4건에 사회복지공동모금회장상 및 상금 각 50만 원이다.

결과는 내년 3월에 발표되며, 선정된 아이디어는 상반기 검토를 거쳐 실제 사업화 여부가 최종 결정된다. 윤여준 회장은 복지 사각지대와 사회문제 해결을 위해 현장의 목소리와 새로운 시각이 중요하다며 국민의 아이디어가 배분사업으로 이어질 수 있도록 많은 참여를 바란다고 밝혔다.

접수 방법 등 세부 사항은 사랑의열매 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지