미국 Z세대의 아이콘으로 떠오른 피겨 스타 알리사 리우. UPI연합뉴스

“왜 나는 다르게 생겼어? 왜 중국인처럼 안 생겼어?”

2013년 미국 캘리포니아. 여덟 살 알리사 리우가 아버지에게 물었다.

아버지는 숨기지 않았다. 대리모가 낳았고 난자는 얼굴도 모르는 기증자에게서 받았다고 했다. 아이는 이미 눈치채고 있었다.

미국 롤링스톤 인터뷰에서 “엄마도 완전 중국인인데 저는 전혀 그렇게 안 생겼잖아요. 게다가 엄마는 나이가 너무 많아서 저를 낳았을 리가 없다고 생각했어요”라며 웃었다.

24년 만에 미국 여자 피겨에 돌아온 올림픽 금메달. 2026년 2월 19일 이탈리아 밀라노 동계올림픽 피겨 여자 싱글 시상식을 마친 알리사가 금메달을 들어 보이고 있다. 신화연합뉴스

2026년 2월, 스무 살이 된 알리사는 미국 피겨 대표로 이탈리아 밀라노 올림픽 빙판에 섰다. 금빛 드레스를 입고 디스코 음악에 맞춰 웃으며 점프를 착지할 때마다 객석이 들썩였다. 음악이 끝나고 함성이 쏟아지자 알리사는 별일 아니라는 듯 포니테일을 툭 넘겼다. 미국 여자 피겨가 2002년 사라 휴스 이후 24년 만에 따낸 올림픽 금메달이었다.

링크를 빠져나오던 알리사는 중계 카메라를 향해 “이게 바로 내가 말하던 거라고!” 하고 소리쳤다. 나이테처럼 줄무늬를 넣은 머리에 윗니 위 스마일리 피어싱까지. 영락없는 젠지(Z세대)였다.

딸의 스케이트에 전부를 걸었던 아버지. 밀라노 올림픽 금메달 축하 행사에서 아버지 아서 리우가 소개를 받고 있다. AFP연합뉴스

딸에게 전부를 건 아버지

1989년 중국 베이징 톈안먼 광장에서 민주화 시위가 일어났다. 광저우에서 대학원에 다니던 아버지 아서 리우는 그곳에서 시위와 단식 투쟁을 이끌었다. 홍콩을 거쳐 미국으로 망명해 샌프란시스코 인근에서 이민 전문 변호사가 됐다.

늘 아이를 원했지만 정신을 차려 보니 마흔이었다. 아서는 대리모 2명과 익명의 난자 기증자 2명을 통해 다섯 아이를 얻었다. 알리사가 맏이다. 기증자는 일부러 백인 여성으로 골랐다. 여러 문화를 품고 자라는 게 아이들에게 좋다고 여겼다.

딸이 다섯 살 되던 해, 아서는 딸을 아이스링크에 데려갔다. 코치를 고르는 일부터 훈련 뒷바라지까지 전부 직접 챙겼다. 변호사인 아서에게 딸의 스케이트는 두 번째 직업이었다. 아내 옌칭신과 이혼한 뒤에도 마찬가지였다. 열세 살이던 2019년, 딸은 미국 역대 최연소 여자 챔피언이 됐다.

그만큼 딸이 내려놓은 것도 많았다. 학교 대신 훈련 틈틈이 아버지의 법률사무소에서 공부했고 친구 생일파티도 크리스마스도 빙판에 내줬다. 미국 CBS ‘60분’과 마주 앉은 알리사는 어린 시절을 한마디로 정리했다.

“사실상 아빠 일이었어요. 제 일도 아니었죠.”

음악도 드레스도 직접 고를 수 없었다. 입혀 주는 대로 입고 뛰는 인형 같았다고 했다.

아버지의 과거는 딸의 빙판까지 따라왔다. 베이징 올림픽을 앞둔 2021년 가을, 미국 연방수사국(FBI)이 아서를 찾아왔다. 중국 정부 지시를 받은 사람들이 부녀를 감시하고 있다는 경고였다. 한 남성은 국제 스포츠 위원회 직원을 사칭해 부녀의 여권 사본까지 요구했다. 반체제 인사와 그 딸에게 겁을 주려는 것이었다고 아서는 봤다. 딸에게는 말하지 않았다. 경기를 앞둔 딸이 겁먹을까 봐서였다.

해마다 한 줄씩 늘어나는 줄무늬 머리. 알리사는 나무의 나이테 같다며 이 머리를 ‘헤일로(후광)’라고 부른다. 윗니 위 피어싱과 함께 미국에서 젠지 스타일의 상징으로 꼽힌다. 알리사 SNS 캡처

빙판 밖에서 찾은 것

열여섯 살에 나선 2022년 베이징 올림픽 성적은 6위였다. 그해 4월 돌연 은퇴를 선언했다. 사실 오래전부터 마음먹은 일이었다.

빙판을 떠난 뒤 처음 해 본 일이 많았다. 생애 첫 휴가를 떠났고, 운전면허를 따 동생들을 학교에 데려다줬다. 친구 생일파티에도 갔다. 난생처음 제 삶을 사는 기분이었다고 했다.

돌아온 계기는 친구, 동생들과 떠난 스키 여행이었다. 찬 바람을 가르는데 익숙한 설렘이 올라왔다. 빙판도 재밌을 수 있지 않을까.

조건은 하나였다. 이번엔 모든 걸 스스로 정하겠다는 것이었다. 음악도, 의상도, 안무도, 코치도 직접 골랐다.

스스로 고른 길에서 2025년 세계선수권을 제패했고 이듬해 올림픽 정상에 섰다.

올림픽 이후 대회에는 나서지 않았다. 2026~2027시즌도 통째로 쉬기로 했다. 은퇴는 아니다. 다음 시즌 돌아오겠다고 못 박았다.

밀라노에서 금메달을 목에 건 날, 알리사는 “제게는 제 이야기가 그 무엇보다 중요한 것 같아요. 그걸 소중히 간직할 거예요. 이 여정은 정말 놀라웠고, 제 인생은 그냥... 아무 불만이 없어요”라고 했다.

남들과 다르게 태어난 아이는, 남들과 다른 이야기로 정상에 섰다.

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