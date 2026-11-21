‘슈퍼푸드’로 알려진 식품도 많이 먹으면 몸에 부담이 될 수 있다. 영양소가 풍부하거나 열량이 높은 식품은 섭취량과 먹는 방법에 유의해야 한다.

전남 완도군의 다시마 위판 현장. 다시마에는 갑상선 호르몬 생성에 필요한 요오드가 풍부하지만, 많이 먹으면 갑상선 기능에 이상이 생길 수 있다. 뉴스1

세계보건기구(WHO)는 건강한 식단의 원칙으로 균형과 절제, 다양성을 꼽는다. 한 가지 식품의 효능에 기대 많이 먹기보다 여러 식품을 골고루 먹는 것이 중요하다.

◆ 열량 높은 아보카도…장 민감하면 불편할 수도

아보카도에는 불포화지방산과 식이섬유, 칼륨 등이 들어 있다. 불포화지방산은 포화지방 대신 먹으면 혈중 콜레스테롤 수치를 관리하는 데 도움이 될 수 있다. 식이섬유는 장 운동을 원활하게 하고 칼륨은 나트륨 배출을 촉진해 혈압을 조절한다.

2022년 국제학술지 ‘Journal of the American Heart Association’에 실린 연구에 따르면 아보카도 반 개를 일주일에 두 번 이상 먹은 사람은 거의 먹지 않은 사람보다 심혈관질환 발생 위험이 낮았다.

하버드대 공중보건대 연구진은 미국 여성 약 6만9000명과 남성 약 4만2000명을 최대 30년간 추적 관찰했다. 그 결과 아보카도를 주 2회 이상 섭취한 사람의 심혈관질환 발생 위험은 16%, 관상동맥질환 발생 위험은 21% 낮게 나타났다.

아보카도는 불포화지방산과 식이섬유, 칼륨 등이 풍부하지만 열량이 높아 섭취량을 조절하는 것이 좋다. 클립아트코리아

아보카도 한 개의 열량은 약 240~300㎉로 높은 편이다. 평소 식사량을 유지하면서 아보카도를 먹으면 하루 섭취 열량이 늘 수 있다. 과민성대장증후군이 있는 사람은 아보카도의 당알코올 성분인 페르세이톨과 지방 때문에 복부 팽만감이나 가스, 복통, 설사 등을 겪을 수도 있다.

◆ 브라질너트, 여러 알씩 매일 먹으면 셀레늄 과잉 우려

브라질너트는 셀레늄이 풍부한 견과류다. 셀레늄은 항산화 효소의 구성 성분으로 세포의 산화 손상을 막는 데 도움을 준다. 하지만 지나치게 많이 먹으면 셀레늄 독성으로 탈모와 손톱 약화, 메스꺼움, 설사 등이 나타날 수 있다.

브라질너트는 셀레늄이 풍부해 여러 알을 매일 먹으면 셀레늄을 과다 섭취할 수 있다. 클립아트코리아

미국 국립보건원 건강보조식품국(ODS)에 따르면 브라질너트 한 알에는 셀레늄이 약 68~91㎍ 들어 있다. ‘2025 한국인 영양소 섭취기준’에 따르면 성인의 셀레늄 권장섭취량은 하루 60㎍, 상한섭취량은 400㎍이다. 브라질너트 한 알만으로 셀레늄 권장섭취량을 웃돌 수 있는 만큼, 여러 알을 매일 먹거나 셀레늄 보충제를 함께 복용할 때는 주의해야 한다.

◆ 녹차, 농축 추출물은 간에 부담

녹차에는 항산화 작용을 하는 카테킨이 들어 있다. 카테킨의 한 종류인 에피갈로카테킨갈레이트(EGCG)를 농축한 추출물을 많이 먹으면 간에 부담을 줄 수 있다.

유럽식품안전청(EFSA)은 물에 우려 마시는 녹차와 일반 녹차 음료의 카테킨은 대체로 안전하다고 평가했다. 반면 EFSA가 검토한 임상시험에서는 EGCG 보충제를 하루 800㎎ 이상 섭취한 일부 참가자의 간 효소 수치가 상승했다.

녹차는 카테킨과 카페인을 함유해 항산화 효과가 있지만, 농축 추출물을 많이 섭취하면 간에 부담을 줄 수 있다. 클립아트코리아

식품의약품안전처는 녹차추출물 건강기능식품을 통한 EGCG 하루 섭취량을 300㎎ 이하로 제한했다. 간 질환이 있는 사람은 섭취 전 전문가와 상담해야 한다.

녹차에는 카페인도 들어 있어 많이 마시면 초조함이나 불면을 겪을 수 있다. 카테킨은 식사 중 식물성 식품에 든 철분의 흡수를 낮출 수 있으므로 철분 부족이 걱정된다면 식사와 녹차를 따로 먹는 게 좋다.

◆ 다시마, 요오드 과잉 땐 갑상선 기능 이상

다시마에는 갑상선 호르몬 생성에 필요한 요오드가 풍부하다. 갑상선 호르몬은 신체의 에너지 대사와 성장·발달을 조절한다. 하지만 요오드를 지나치게 많이 섭취하면 갑상선 기능에 이상이 생길 수 있다.

다시마에는 갑상선 호르몬 생성에 필요한 요오드가 풍부해 국물까지 많이 먹으면 과다 섭취할 수 있다. 클립아트코리아

한국인의 요오드 섭취량은 다시마 자체보다 다시마 국물에서 더 많은 것으로 추정됐다. 국민건강영양조사 자료와 해조류의 요오드 분석값을 바탕으로 섭취량을 계산한 결과, 전체 인구의 하루 평균 섭취량은 다시마 국물에서 약 348㎍, 다시마 자체에서 약 116㎍이었다. 해당 연구는 2024년 국제학술지 ‘Nutrition Research and Practice’에 실렸다.

성인의 요오드 하루 권장섭취량은 150㎍, 상한섭취량은 2400㎍이다. 말린 다시마 1g에는 요오드가 약 1484㎍ 들어 있어 권장섭취량을 크게 웃돈다. 다시마를 매일 많이 먹거나 국물까지 자주 마시지 않도록 섭취량을 조절해야 한다.

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