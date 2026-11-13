‘세종行’ 기업 직원에 44세대 특별공급

세종시가 관내로 입주·이전하는 기업 직원들을 위해 공동주택을 지원한다.



세종시는 관내 입주·이전 기업 직원들이 안정적으로 정착할 수 있게 공동주택(아파트) 특별공급을 추진한다고 12일 밝혔다. 특별공급 대상은 합강동 일원 5-1생활권에 공급되는 아파트다. 2191세대 분양 물량 중 입주·이전기업 종사자에게 특별공급하는 물량은 44세대다.



다른 지역에서 세종으로 이전한 기업 중 2018년 12월 7일 이후 세종에서 건물을 준공하거나 건물 임대차 계약을 완료한 업체에 근무하는 무주택 노동자들이 신청할 수 있다. 세종 외에도 대전과 충남에 거주해도 무방하다.



희망자는 이달 23일까지 시 누리집에 게시된 공고를 참고해 시 기업지원과에 관련 서류를 제출하면 된다. 당첨자 발표일이 같은 L6·L7·L11 등 3개 블록은 한 곳만 청약할 수 있고 중복 청약 시 모두 무효 처리된다.



세종시는 자격요건 및 추천순위 배점 등을 심사해 내달 2일 시 누리집에서 특별공급 추천대상자를 발표할 예정이다. 류제일 시 경제산업국장은 “기업과 근로자가 지역에 안정적으로 정착하고 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 지원하겠다”라고 말했다.

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