목티를 입으면 목이 조이는 듯 답답하고 목도리나 목걸이도 불편하다는 사람이 있다. 다른 옷은 괜찮은데 목을 감싸는 옷이나 목에 닿는 액세서리만 유독 견디기 힘들다면 단순한 취향 문제가 아닐 수 있다. 이런 반응이 나타나는 이유는 무엇일까.

목티를 입었을 때 목이 조이는 듯 답답하거나 가려워 불편함을 느끼는 사람이 있다. 기사의 이해를 돕기 위한 인공지능(AI) 생성 이미지

◆ 옷감 감각에 과민하게 반응하는 ‘촉각방어’

해롭지 않은 접촉 자극도 유난히 불쾌하게 느껴 피하려는 반응을 ‘촉각방어’라고 한다. 의학적 진단명이라기보다 접촉 감각에 과민하게 반응하는 양상을 설명하는 표현이다.

목뿐 아니라 양말의 솔기나 몸에 달라붙는 옷의 감촉을 견디기 힘든 경우에도 나타날 수 있다. 옷에 붙은 꼬리표나 거친 봉제선처럼 특정 부분만 불편하게 느끼기도 한다. 촉각방어는 어린 시절부터 나타날 수 있고, 성장하면서 감각에 대한 민감성이 줄어들기도 한다.

옷의 꼬리표나 봉제선이 피부에 닿는 것을 유난히 불편하게 느끼는 반응은 ‘촉각방어’와 관련될 수 있다. 클립아트코리아

촉각방어의 원인은 아직 명확히 밝혀지지 않았다. 뇌가 피부에 닿는 자극을 받아들이는 방식이 영향을 주는 것으로 추정된다. 촉각방어가 아니더라도 옷이 목을 압박하거나 땀이 차고 피부가 건조하면 답답하거나 가려울 수 있다.

◆ 니트 마찰·염료가 피부 자극할 수도

목티를 벗은 뒤에도 옷이 닿았던 부위가 붉어지고 부풀어 오르면서 가렵다면 접촉성 피부염일 수 있다. 옷감이 피부에 계속 쓸리거나 옷이 꽉 끼면 자극이 생길 수 있다. 옷에 쓰인 염료나 가공제도 피부염을 일으킬 수 있다.

미국피부과학회는 접촉성 피부염 환자에게 새 옷을 입기 전에 세탁하라고 권한다. 새 옷에 묻어 있을 수 있는 염료나 가공 물질이 피부를 자극할 수 있어서다. 오래 보관한 니트도 세탁한 뒤 충분히 말려 입으면 먼지로 인한 피부 자극을 줄일 수 있다.

니트의 거친 섬유가 피부를 자극해 가려움이나 따가움을 일으킬 수 있다. 클립아트코리아

니트를 입고 가렵거나 따가워도 양모 알레르기라고 단정할 수는 없다. 2017년 국제학술지 ‘Acta Dermato-Venereologica’에 실린 리뷰 논문에 따르면 지름이 30~32㎛ 이상인 굵은 양모 섬유가 피부를 찌르거나 문질러 가려움과 따가움을 일으킬 수 있다. 이는 알레르기 반응과 다른 물리적 자극이다.

같은 옷을 입을 때마다 비슷한 부위에 발진이 생기면 피부과 진료를 받아 원인을 확인하는 게 좋다. 염료 등 특정 물질에 대한 알레르기가 의심되면 해당 물질을 피부에 붙여 반응을 살펴보는 패치검사를 할 수 있다.

◆ 목 압박 줄이고 피부 자극 피해야

목티가 답답하다면 목둘레가 넉넉하고 부드러운 옷을 입거나 목을 덮지 않는 옷에 겉옷을 걸쳐 보온할 수 있다. 니트가 가렵다면 안에 부드러운 옷을 받쳐 입어 피부에 직접 닿지 않게 한다.

목도리를 두르고 책을 읽는 등 다른 활동에 집중하면 목도리의 불편함을 덜 느끼는 데 도움이 될 수 있다. 기사의 이해를 돕기 위한 인공지능(AI) 생성 이미지

촉각 자극에 익숙해지고 싶다면 부드러운 천을 목에 잠깐 대보는 것부터 시작한다. 불편하지 않은 범위에서 시간을 조금씩 늘려볼 수 있다. 목도리를 착용하고 책을 읽거나 음악을 듣는 등 다른 활동에 집중하면 불편함을 덜 의식하는 데 도움이 될 수 있다.

불쾌감이 커지거나 피부가 붉어지고 가려우면 중단한다. 불편한 감각이 일상생활에 영향을 줄 정도라면 작업치료 전문가와 상담해 자신에게 맞는 대처 방법을 찾아볼 수 있다.

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