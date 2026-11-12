삼성 113조 투자 ‘첫 삽’…이 대통령·이재용, 아산서 첨단산업 도약 선언

삼성의 113조원 규모 충남 아산 투자계획이 발표 4개월 만에 공장 건설이라는 가시적 성과로 이어졌다. 이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장이 나란히 첫 삽을 뜨며 아산을 대한민국 인공지능(AI) 반도체 핵심 거점으로 육성하겠다는 의지를 밝혔다.

특히 삼성의 과감한 투자 결정에 충남도와 아산시의 신속한 행정지원이 맞물리면서 정부의 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’가 실행 단계에 들어섰다는 점에서 의미가 크다.

충청권 메가프로젝트 착공식 시삽 모습. 오른쪽 세번째부터 왼쪽으로 이재용 삼성전자 회장, 이재명 대통령, 김정관 산업통상부장관, 박수현 충남도지사, 오세현 아산시장. 아산시 제공

12일 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스에서 이 대통령과 이 회장, 박수현 충남지사, 오세현 아산시장 등 정부·기업 관계자 100여명이 참석한 가운데 ‘충청권 메가프로젝트 착공식’이 열렸다.

이번 착공식은 지난 7월 발표된 삼성전자 반도체 46조원과 삼성디스플레이 67조원 등 총 113조원 규모의 아산 투자계획 가운데 삼성전자 온양캠퍼스 5라인 증설사업의 본격 추진을 알리는 자리다.

삼성전자는 AI 반도체의 핵심인 고대역폭메모리(HBM) 첨단패키징 생산시설을 구축하기 위해 지난 9월 공사에 착수했다. 2028년 6월 가동을 목표로 당초 계획보다 일정을 1년 앞당겼다. 급증하는 AI 서버용 메모리 수요에 대응하고 온양·천안을 연결하는 첨단 반도체 생산기반을 강화한다는 구상이다.

이재용 회장은 환영사에서 40년 전 민둥산과 비포장도로뿐이던 온양이 반도체 조립·검사 공장으로 성장한 과정을 돌아보며 앞으로 AI 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 발전시키겠다고 밝혔다.

이날 행사에서는 지방정부의 적극행정도 주목받았다.

아산시는 지난 7월 부시장을 단장으로 12개 국·소, 29개 과가 참여하는 ‘삼성투자 행정지원 추진단’을 구성했다. 공장설립 변경승인과 건축허가를 병행하고 충남도, 금강유역환경청 등 관계기관과 협의해 통상 10개월가량 걸리던 인허가 절차를 3개월로 단축했다. 지난 8월 26일 관련 승인을 마쳐 삼성의 조기 착공을 뒷받침했다.

이재명 대통령은 축사에서 지난 7월의 투자 약속이 불과 4개월 만에 현실화됐다며 삼성의 투자 결정과 충남도·아산시의 신속한 인허가 지원에 감사를 표했다.

착공식에 이어 이 대통령은 제4차 메가프로젝트 민관합동 점검회의를 주재하고 투자 성과가 지역 중소·중견기업과 주민들에게 확산되도록 중앙정부와 지방정부가 함께 지원할 것을 강조했다.

아산시는 이번 착공을 계기로 삼성 협력기업과 소재·부품·장비 기업 유치를 확대하고 전력·용수 공급, 인재 양성, 주거·교통 등 정주여건 확충에 나설 계획이다.

오 시장은 “이번 착공은 삼성의 과감한 투자와 중앙정부, 충남도, 아산시의 긴밀한 협력이 만들어낸 성과”라며 “대규모 투자의 결실이 지역기업 성장과 양질의 일자리로 이어져 시민들이 일상에서 변화를 체감하도록 하겠다”고 말했다.

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