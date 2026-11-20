겨울철 모자를 벗거나 머리를 빗을 때 머리카락이 얼굴에 달라붙거나 붕 뜨기도 한다. 이런 현상이 반복되면 머리를 정돈하기 번거롭고 불편할 수 있다. 건조한 계절에 심해지는 머리카락 정전기의 원인과 관리법을 알아본다.

겨울철 정전기로 머리카락이 얼굴에 붙어 불편해하는 여성의 모습을 표현한 인공지능(AI) 생성 이미지

◆ 빗질할 때 정전기 생겨…건조한 모발은 더 잘 들떠

머리를 빗을 때 빗과 머리카락이 마찰하면 모발 표면에 전하(정전기 현상을 일으키는 전기적 성질)가 생길 수 있다. 2009년 국제학술지 ‘Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences’에 실린 모발 특성 논문에 따르면 빗질할 때 생기는 마찰과 모발의 높은 전기 저항이 정전기를 일으킨다. 모발이 건조하면 정전기가 더 잘 나타나며, 머리카락 표면에 남은 유분은 정전기를 줄이는 데 도움이 될 수 있다.

◆ 빗 재질과 빗질 습관도 정전기에 영향

플라스틱 빗으로 머리를 빗은 뒤 머리카락이 잘 뜬다면 나무 빗으로 바꿔 볼 수 있다. 2020년 국제학술지 ‘Chemistry of Materials’에 실린 연구에 따르면 나무에 든 리그닌은 접촉으로 생기는 정전기를 억제하는 성질이 있다. 연구에서는 목재에서 리그닌을 제거하자 정전기 억제 효과가 사라졌고, 리그닌을 다시 첨가하자 효과가 나타났다.

머리가 엉켰을 때는 끝부분부터 천천히 빗어 모발이 당기지 않도록 한다. 클립아트코리아

나무 빗을 써도 모발이 건조하거나 머리를 세게 빗으면 정전기가 생길 수 있다. 머리가 엉켰을 때는 끝부분부터 천천히 풀면서 빗고, 빗이 걸리면 억지로 잡아당기지 않는 게 좋다. 엉킨 머리를 세게 당기면 모발이 손상되거나 끊어질 수 있다. 젖은 머리는 마찰에 약해진 상태이기 때문에 수건으로 세게 비비지 말고 감싸 눌러 물기를 뺀다.

◆ 컨디셔너로 정전기와 엉킴 관리

컨디셔너는 머리카락을 부드럽게 해 빗질하기 쉽게 하고 정전기를 줄이는 데 도움을 준다. 2015년 국제학술지 ‘Indian Journal of Dermatology’에 실린 피부과 리뷰 논문에 따르면 컨디셔너의 양전하 성분은 음전하를 띤 모발 표면에 달라붙어 정전기를 완화한다. 또 모발 표면을 매끄럽게 해 머리카락끼리 스치는 마찰도 줄인다.

젖은 머리카락 중간부터 끝까지 컨디셔너를 고르게 바르면 모발 표면이 매끄러워져 정전기와 엉킴을 줄이는 데 도움이 된다. AI 생성 이미지

샴푸 후 컨디셔너를 머리카락 중간부터 끝까지 바른 뒤 충분히 헹군다. 특히 잘 엉키는 머리끝에 꼼꼼히 바르면 빗질할 때 머리카락이 덜 걸린다. 미국피부과학회는 가늘고 곧은 모발은 머리끝에, 건조하거나 곱슬한 모발은 모발 전체에 컨디셔너를 바르라고 권한다.

◆ 모발은 촉촉하게, 실내 습도는 적절하게

겨울철 실내가 건조하면 머리카락 정전기도 잘 생긴다. 질병관리청은 겨울철 실내 습도를 40~50%로 유지하고 환기할 것을 권한다. 가습기나 젖은 수건으로 습도를 조절하고 창문에 물방울이 맺히면 가습량을 줄인다. 가습기 물통은 자주 씻고 물은 매일 갈아 청결하게 관리한다.

드라이어로 머리를 말릴 때는 뜨거운 바람을 한곳에 오래 쐬지 않도록 움직여 사용한다. 클립아트코리아

머리를 말릴 때는 뜨거운 바람을 오래 쐬지 말고 드라이어를 움직여 모발이 지나치게 건조해지지 않도록 한다. 머리끝이 푸석하면 헤어 에센스를 소량 발라 모발이 엉키지 않게 한다. 손을 자주 씻거나 손 소독제를 써 손이 건조해지면 핸드크림을 발라 보습한다. 손 피부가 건조하면 머리카락을 만질 때 마찰이 커질 수 있어 손을 촉촉하게 유지하는 것도 도움이 된다.

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