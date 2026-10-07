기아 노조원 5000명 개인정보 유출…교육위탁업체 해킹 피해

기아 노동조합 소속 조합원 5000여명의 개인정보가 온라인 교육 위탁업체의 서버 해킹 사태로 인해 유출된 것으로 파악됐다.

7일 기아 노동조합 등에 따르면 최근 기아 광명공장 소속 노조원 약 5000명의 이름과 사번, 전화번호 등 개인정보가 외부로 유출됐다.

기아자동차 광명 공장 전경. 뉴시스

이번 유출은 기아 노조가 온라인 교육 시스템 관리를 위탁한 대행업체 ‘맑은소프트’가 해킹 공격을 받으면서 발생했다.

지난달 20일 외부 공격자가 맑은소프트 내부 서버에 비정상적으로 접근해 악성 프로그램을 설치했고, 이 과정에서 데이터베이스(DB)에 저장돼 있던 고객사들의 자료가 빠져나가며 기아 노조원들의 정보도 함께 유출된 것이다.

이번 업체 서버 해킹으로 기아 노조뿐만 아니라 국민권익위원회, 국방부 등 20여 개 기관 및 단체의 이용자 개인정보가 동시다발적으로 유출된 것으로 알려졌다.

맑은소프트는 홈페이지에 공식 사과문을 게재하고 “이번 침해 사고에 대한 책임을 무겁게 받아들이며, 관계 기관 조사에 성실히 협조하고 보안 체계 전반을 재점검하겠다”고 밝혔다.

맑은소프트 측으로부터 지난달 25일 유출 사실을 전달받은 노조는 이튿날 전 조합원에게 피해 사실을 알리고 출처가 불분명한 문자 메시지나 링크(URL)를 클릭하지 말 것을 공지했다.

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