육계 내려도 치킨값 그대로… 공정위, 업계 담합조사 착수 [경제 레이더]

공정거래위원회가 주요 프랜차이즈 치킨업체의 가격 담합 혐의와 관련해 조사에 착수했다.



6일 업계에 따르면 공정위는 이날 bhc·BBQ·교촌치킨 본사에 인력을 보내 현장조사를 진행했다. 공정위는 최근 육계 가격이 하락했음에도 주요 치킨 프랜차이즈의 판매가격이 높은 수준을 유지하고 있는 것과 관련해 업체 간 가격 담합 등 공정거래법 위반 여부를 들여다보는 것으로 알려졌다. 공정위는 현장조사를 통해 확보한 자료를 토대로 치킨 프랜차이즈 업체별 가격 결정 과정과 업체 간 가격 관련 정보교환 여부 등을 살펴볼 예정이다.

공정거래위원회. 연합뉴스

앞서 이재명 대통령은 지난달 30일 치킨용 육계 가격이 최근 반년 사이 37.7% 하락했지만 주요 치킨 프랜차이즈의 대표 메뉴 가격은 2만3000원 안팎을 유지하고 있다는 내용의 기사를 사회관계망서비스(SNS)에 공유하면서 “한번 점검해 보겠다”고 밝혔다. 이번 현장조사는 추석 연휴가 끝난 직후 전격적으로 이뤄졌다. 특히 이번 조사는 공정위에서 가격 담합 등을 조사하는 부서인 카르텔조사국 요원들을 중심으로 실시된 것으로 전해졌다. 업계 관계자는 “공정위가 국내 주요 치킨 프랜차이즈를 대상으로 가격 담합을 조사한 것은 전례가 없다”고 설명했다.



다만, 업계는 육계 가격만으로 최종 판매가를 비교하는 것은 적절하지 않다는 입장이다. 인건비와 물류비, 식용유·포장재 등 부자재 비용, 배달 플랫폼 수수료와 가맹점 운영비 등 각종 비용이 함께 상승했기 때문이다. 아울러 과거 육계 가격이 올랐을 때도 본사가 비용 부담을 떠안으며 판매가격 인상을 늦춘 측면도 있어 원재료 가격이 하락했다고 즉시 치킨 가격을 내리기는 어렵다는 설명이다. 또 가격에 대한 최종 결정권은 가맹점주들에게 있어 본사에서 가격을 강제하기도 힘든 구조라는 목소리가 나온다.



치킨 가격은 bhc와 교촌이 각각 2023년 12월과 같은 해 4월에, BBQ가 2024년 6월 마지막으로 가격을 인상한 이후 변동 없이 유지되고 있다.

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