불매 불똥 튄 유해진, 버거킹 광고 내렸다?…손절설엔 ‘예정된 일정’ 일축

영화 ‘암살자(들)’을 둘러싼 역사 왜곡 논란이 출연 배우 유해진의 광고 제품에 대한 불매 움직임으로 번진 가운데, 버거킹이 유해진을 내세운 신제품 광고 캠페인을 종료했다. 버거킹은 최근 논란과 무관하게 당초 예정된 일정에 따라 캠페인을 마쳤다는 입장이다.

버거킹이 공식 홈페이지를 통해 “캠페인 모델은 모두 일회성 계약으로, 트머와 모델의 활동 일정은 종료됐다”고 공지했다. 버거킹 홈페이지 캡처

6일 업계에 따르면 버거킹은 지난달 가을 신메뉴 ‘트러플 머쉬룸 와퍼’를 출시하고 유해진을 모델로 홍보를 진행해왔다. 유해진의 이름과 ‘뉴(NEW)’를 결합한 ‘뉴-해진 트머와’를 캠페인 콘셉트로 내세웠다.

최근 온라인에서는 ‘암살자(들)’에 주연으로 출연한 유해진이 광고한 제품을 불매하거나 모델 교체를 요구하는 움직임이 나타났다. 일부 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 제품 불매와 앱 탈퇴를 인증하는 게시물이 올라왔고, 유해진이 출연한 광고 영상에도 항의성 댓글이 이어졌다.

이런 가운데 버거킹은 최근 공식 홈페이지를 통해 캠페인 모델은 모두 일회성 계약이며, 트러플 머쉬룸 와퍼 모델의 활동 일정도 종료됐다고 공지했다.

이를 두고 일각에서는 불매 움직임이 확산하자 버거킹이 유해진과의 광고 캠페인을 조기에 종료한 것 아니냐는 해석이 나왔다.

버거킹은 선을 그었다. 이번 광고 종료는 논란과 관계없이 이미 정해진 일정에 따른 것이라는 설명이다.

버거킹 관계자는 “유해진 배우와 함께한 신제품 캠페인은 당초 계획한 일정에 따라 마무리하는 것으로, 최근 상황의 영향에 따른 것은 아니다”라고 잘라 말했다.

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