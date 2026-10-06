교촌에프앤비, 일본 시장 진출…2027년 도쿄 1호점 목표

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비가 일본 시장 진출에 나선다. 2027년 상반기 도쿄에 1호점을 열고 이후 주변 도시로 매장을 단계적으로 확대한다는 계획이다.

교촌에프앤비는 지난달 29일 경기 성남시 판교 사옥에서 일본 기업 아라이상사(Arai Shoji)와 현지 진출을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 6일 밝혔다.

지난달 29일 교촌에프앤비 판교 사옥에서 열린 업무협약식에서 송종화 교촌에프앤비㈜ 대표이사(왼쪽)와 아라이로죠 아라이상사 총괄사장이 기념사진을 촬영하고 있다. 교촌에프앤비 제공

아라이상사는 1920년 창업 이후 옥션과 식품유통 사업을 중심으로 성장한 기업이다. 2020년에는 한국식품 수입·유통 기업 옹가네홀딩스를 인수해 운영하고 있으며, 2024년 벨지안 와플 전문점을 선보이는 등 외식 사업으로 영역을 확대하고 있다.

양사는 이번 협약을 통해 일본 시장에서 교촌치킨 사업을 안정적으로 전개하기 위한 협력 체계를 구축한다. 품질 관리와 마케팅, 운영 교육 등 다양한 분야에서 협업해 일본 현지에서도 교촌 고유의 맛과 품질을 일관되게 유지한다는 방침이다. 현지 인력 교육과 공동 마케팅을 통해 일본 소비자와의 접점도 확대할 계획이다.

일본 출점에는 멀티유닛 프랜차이즈 방식이 적용된다. 멀티유닛 프랜차이즈는 계약 지역 내에서 복수 매장을 운영할 수 있는 권한을 부여하는 방식이다. 교촌은 2027년 상반기 도쿄에 일본 1호점을 출점한 뒤 사업 상황에 따라 주변 도시로 매장을 점진적으로 확대할 예정이다.

교촌에프앤비는 아라이상사가 보유한 현지 유통망과 한국식품 사업 경험을 활용해 일본 시장 안착에 속도를 낸다는 계획이다.

교촌에프앤비 관계자는 “일본 현지 유통망과 한국식품에 대한 이해를 갖춘 아라이상사와 일본 시장 진출의 발판을 마련할 것”이라며 “교촌치킨 고유의 맛과 품질을 선보여 일본을 글로벌 사업의 새로운 성장 축으로 키워 나가겠다”고 말했다.

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