“대만 총통 아들 집·차 촬영해 중국에 보고”…FBI, 中스파이 혐의로 30대 여성 체포

미국에 거주하는 라이칭더 대만 총통의 아들과 가족을 감시하고 관련 정보를 중국에 보고한 혐의로 30대 여성이 미 연방수사국(FBI)에 의해 체포됐다.

FBI는 5일(현지시간) 중국 당국의 지시를 받아 첩보 활동을 한 혐의로 완잉 장(34)을 체포했다고 밝혔다.

美FBI가 LA 공항서 체포한 완잉 장. 연합뉴스

장은 지난해 시애틀에서 라이 총통 아들 가족의 집과 차량을 촬영한 뒤 관련 정보를 중국 측 담당자에게 보고한 혐의를 받는다. ‘헤더’라는 이름으로 캘리포니아주에서 부동산 중개인으로 활동하던 그는 중국 상하이행 항공기에 탑승하기 직전 로스앤젤레스(LA) 국제공항에서 붙잡혔다.

캘리포니아주 중부연방지검은 장을 중국 정부의 미등록 대리인으로 활동한 혐의로 기소했다. 빌 에세일리 수석 연방검사보는 엑스(X)를 통해 장이 협력자와 감시를 위한 여행을 조율했으며, 발각을 피하려고 첩보 활동 기법을 사용했다고 밝혔다.

미 일간 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 라이 총통의 아들 라이팅위는 미국 워싱턴대에서 생명공학 박사학위를 받았다. 현재 시애틀 인근 워싱턴주 보셀의 필립스에서 근무하는 것으로 알려졌다.

대만 총통부 대변인은 이번 사건을 “전형적인 초국가적 탄압 사례”로 규정했다. 그러면서 자유와 민주주의를 옹호하는 사람들과 그 가족을 억압하거나 위협하고, 심지어 해치려는 행위를 규탄한다고 밝혔다.

중국 외교부는 이번 사건에 대해 아는 바가 없다고 밝혔다. 또 이른바 중국 스파이 의혹을 과장해 중국을 비방하는 데 반대한다는 입장을 내놨다고 WSJ은 전했다.

미국에서 대만 고위 인사와 관련된 정보를 수집해 중국에 보고한 혐의로 처벌받은 사례는 이번이 처음이 아니다. 캘리포니아에 거주하는 야오닝 쑨(65)은 중국 정부의 미등록 대리인으로 활동한 혐의로 올해 초 징역 4년을 선고받았다. 그는 2023년 차이잉원 당시 대만 총통의 캘리포니아 방문 때 동선을 감시하고, 지지·반대 시위대의 사진을 촬영해 중국 당국에 보고한 혐의를 받았다.

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