올트먼 “AI 위험 막으려다 혜택까지 포기할 순 없어”…앤트로픽과 규제 시각차

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI)의 위험을 줄이기 위한 규제 필요성에는 공감하면서도 모든 부작용을 막기 위한 과도한 규제에는 반대한다는 입장을 밝혔다.

AI 기술의 혜택을 충분히 누리려면 일정 수준의 위험과 부작용은 감수할 필요가 있다는 취지다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO). AFP 연합뉴스

올트먼 CEO는 4일(현지시간) 미국 정치전문 매체 폴리티코의 기술 분야 팟캐스트 ‘디코디드’와의 인터뷰에서 오픈AI와 앤트로픽의 AI 규제에 대한 관점 차이에 대한 질문을 받고 이같이 말했다.

그는 “양사의 입장에는 상당한 차이가 있다”며 “AI 기술의 혜택과 인간의 주도권 유지를 위해 나쁜 일을 일부 받아들여야 한다고 생각한다”고 말했다.

AI가 지나치게 강력하고 위험해질 수 있는 만큼 특정 연구소 한 곳 정도만 기술을 보유하도록 제한해 위험을 차단하고 혜택을 분배해야 한다는 주장에 대해서는 이해한다면서도 동의하지 않는다고 밝혔다.

올트먼 CEO는 규제 자체에는 찬성하면서도 지나치게 강력한 규제에는 반대하는 오픈AI의 입장을 ‘가벼운 규제 기조’(lighter-touch regulatory stance)라고 표현했다.

그는 “중대한 해킹 사고가 발생하지 않게 하고 AI 기술이 오용되지 않도록 하며 사기 사건은 단 한 건도 없도록 하고, 그 밖에 나쁜 일은 전혀 일어나지 않도록 하겠다”는 식의 접근에는 동의하지 않는다고 말했다.

그러면서 “사람들은 나쁜 일보다 좋은 일을 훨씬 더, 수십 배는 더 많이 해낼 것”이라고 강조했다.

다만 AI에 대한 인류의 통제력을 심각하게 상실하는 등 재앙적인 위험까지 감수하자는 의미는 아니라고 선을 그었다.

오픈AI와 앤트로픽은 최근 AI 안전과 규제를 둘러싸고 서로 다른 접근법을 보여왔다. 오픈AI는 그동안 AI 규제에 상대적으로 신중한 입장을 보여왔지만, 최근 자사 AI 모델과 관련한 외부 기관 해킹 등 사건 이후 앤트로픽의 AI 개발 속도 조절론에 일부 공감하는 모습을 보였다.

올트먼 CEO는 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO가 주장하는 규제 방안에 대해서도 언급했다. AI 기업이 자신에게 유리한 규제를 요구해 경쟁사의 도전을 막으려는 이른바 ‘규제 포획’이라는 비판이 일각에서 제기됐다는 것이다.

이에 대해 앤트로픽은 자사의 규제 방안이 최첨단 선두 AI 모델에만 적용되기 때문에 오히려 후발 경쟁자에게 유리할 수 있다며 ‘규제 포획’이라는 주장을 반박했다고 폴리티코는 전했다.

이번 발언은 양사의 AI 규제 접근법이 일부 가까워진 상황에서도 규제의 범위와 강도를 둘러싼 시각에는 여전히 차이가 있음을 보여주는 것으로 풀이된다.

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