“창작자 위협 안돼”… 암살자(들) 논란에 영화계 연쇄성명

영화 ‘암살자(들)’(감독 허진호·포스터)을 둘러싼 논란이 작품에 대한 비판을 넘어 출연 배우와 스태프 등을 향한 공격으로 번지는 가운데 영화계 단체들이 잇따라 성명을 내고 “작품에 대한 비판이 창작자 개인에 대한 위협으로 번져서는 안 된다”고 밝혔다.



전국영화산업노동조합·여성영화인모임 등 19개 단체가 모인 영화인연대는 5일 성명을 통해 “작품을 둘러싼 논의가 작품에 참여했거나 의견을 밝힌 개인의 일상과 안전에 영향을 미치고 있다”며 “작품에 대한 비판과 개인에 대한 압박은 분명히 구분돼야 한다”고 강조했다. 또 “작품의 내용이나 역사적 해석에 이견이 있다면 비평과 토론, 공개적인 문제 제기를 통해 의견을 밝힐 수 있지만 개인의 생활과 안전까지 위협받아서는 안 된다”고 덧붙였다.



전날 한국영화감독조합(DGK)은 입장문을 내고 “지금 우리가 마주한 것은 영화에 대한 비판과 비난이 아닌 인신에 대한 선을 넘은 공격”이라며 “한 편의 영화에 대한 평가가 그 사람의 다음 창작까지 꺾으려는 공격으로 번져 가고 있다”고 진단했다. 이어 “논쟁과 비판을 겪은 사람도 다시 이야기를 품고 또 한 편의 영화를 만들 수 있어야 한다”며 “창작자가 비판을 감수하면서도 다시 창작할 수 있는 환경을 지키는 것이 한국영화의 미래를 지키는 기반”이라고 밝혔다.



앞서 한국영화제작가협회는 지난 1일, 한국영화프로듀서조합(PGK)과 한국영화촬영감독조합(CGK)은 2일 각각 입장문을 내고 창작자에 대한 과도한 공격과 신상 위협에 우려를 표한 바 있다.



영화 ‘암살자(들)’은 1974년 육영수 여사 피격 사건을 소재로 한 작품이다. 박정희 전 대통령 부부를 둘러싼 묘사를 두고 역사 왜곡 논란이 불거졌다. 주연 배우 유해진의 서울 성북구 자택 앞에서 보수단체 집회가 열리고, 영화 무대인사와 부산국제영화제 공식 일정이 잇따라 취소되는 등 논란이 작품 밖으로 확산하는 양상이다.

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