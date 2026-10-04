[단독] 8년 된 소양함서 발전기 결함 8번…30년 된 군수지원함 3척은 7건

호르무즈해협 파병 검토 과정에서 한때 파견 대상으로 거론됐던 해군 신형 군수지원함 소양함에서 결함이 잇따랐던 것으로 드러났다.

4일 국회 국방위원회 소속 국민의힘 성일종 의원이 해군본부에서 받은 자료에 따르면, 해군이 소양함을 인수한 직후인 2018년 9월부터 지금까지 발생한 결함은 11건이다.

해군 군수지원함 소양함. 세계일보 자료사진

11건 중 8건이 발전기 실린더 헤드 손상으로 2024∼2025년에 일어났다.

문제가 된 결함 11건을 해결하기까지 걸린 기간인 375일 중 340일(91%)이 발전기 실린더 헤드 손상에서 비롯됐다.

발전기별로는 3호기 5회, 1호기 2회, 4호기 1회로서 수리부속을 교체했는데도 결함이 반복되는 고질적인 문제가 드러나고 있다.

발전기 2대가 동시에 결함을 겪은 사례도 있었다.

지난해 6월 16일∼19일 3·4번 발전기, 같은해 10월 23일∼11월 1일 1·3번 발전기 결함이 겹쳤다.

소양함은 전기모터와 디젤 엔진을 복합적으로 쓰는 하이브리드 추진체계를 쓰고 있다.

발전기 결함이 전력 뿐만 아니라 동력에도 영향을 줬을 가능성을 배제할 수 없다.

소양함과 달리 1990년대 취역한 천지급 군수지원함 3척에선 2024∼2025년 동력·추진·물자공급 기능에서 7건의 결함이 발생했다.

해군 천지급 군수지원함 천지함. 세계일보 자료사진

함령이 30년에 달하는 함정 3척에서 발생한 결함보다 해군에 인수된 지 8년밖에 되지 않은 신형 함정 1척의 결함이 더 많은 셈이다.

호르무즈해협 파병 검토 시 P-8A 해상초계기와 더불어 소양함 파견이 한때 거론됐다가 제외됐던 것도 이같은 결함이 상당한 영향을 끼쳤다는 분석이다.

발전기 실린더 헤드 손상이 반복되면 엔진, 전력계통, 해상보급 임무, 함대 가용 능력까지 악영향을 끼칠 수 있다.

발전기 가동이 일정 기간 멈추면 전력 여유가 그만큼 줄어든다.

해상보급작전은 두 함정이 매우 가까이 접근해서 실시하는 활동이다.

근접 기동을 하므로 조타·전력 통제가 매우 중요하며, 임무 완수를 위해선 보급 시스템 가동에 필요한 전력도 충분해야 한다.

이때 발전기에 문제가 발생하면 보급 임무 수행과 함의 안전을 위협할 수 있다.

결함으로 가동이 중단된 발전기의 공백을 메우고자 남은 발전기를 과부하로 운전하면, 또다른 고장을 초래할 위험이 있다.

실린더 헤드 손상이 진동을 유발해서 함 내 소음과 수중 방사 소음을 키우면, 승조원 피로 등의 부작용이 발생할 수 있다.

소양함은 후속함이 전력화되는 2028년까지는 대체 전력이 없다.

소양함은 1만t급 군수지원함으로 해군이 기존에 운용중인 천지급(4200t)보다 2배 이상 크다.

적재능력도 1만1000여t에 달하고 헬기를 이용한 보급도 할 수 있도록 비행 갑판과 헬기 격납고도 갖춰 해군의 해상보급 능력을 강화할 것으로 기대를 모았다.

하지만 2028년까지 대체 전력이 없는 상황에서 소양함의 결함은 먼 바다에서의 해상보급 능력에서 공백을 초래할 수도 있다.

해군은 소양함에서 반복적으로 일어난 발전기 실린더 헤드 손상의 원인은 밝히지 않았으나, 개선품을 개발해 지난 5월부터 성능시험을 하고 있다는 입장이다.

하지만 결함이 완전히 해소됐다는 점을 입증하려면, 상당 기간 시험과 검증 작업을 거쳐야 것으로 전망된다.

성일종 의원은 “소양함은 해군 작전을 뒷받침할 주요 전력”이라며 “해상 대비태세에 공백이 없도록 문제점을 조속히 개선해야 한다”고 지적했다.

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