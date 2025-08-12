"유실·유기동물 입양 하세요"… 경주서 반려동물 친화축제 개최

경북 경주시는 내달 6일 보문관광단지 일대에서 농림축산식품부와 함께 유실·유기동물 입양을 촉진하고 건강한 반려동물 문화를 확산하기 위한 '경주 댕댕여행' 행사를 개최한다고 12일 밝혔다.

경주 댕댕여행 신청자 모집 포스터. 경주시 제공

'제1회 동물보호의 날'을 기념해 열리는 이번 행사는 '2025 APEC 정상회의' 개최를 앞두고 반려동물과 사람이 함께 행복한 도시 경주의 이미지를 국내외에 널리 알리기 위해 기획했다.

참가자들은 경주시가 운영하는 유기동물보호소 '경주동물사랑보호센터'를 방문해 입양 관련 교육을 받고 봉사활동에 참여한 뒤, 보호소에서 가족을 기다리는 유기견들과 짝을 이뤄 보문관광단지 일대를 함께 걷는다.

이 과정에서 반려동물 친화 식당·카페 방문, 산책 미션투어, 펫-피트니스 등 다양한 체험 프로그램을 진행해 참가자들이 예비 반려견과 특별한 추억을 쌓을 수 있도록 했다.

유기견 입양을 원하는 가족은 오는 25일까지 참가를 신청할 수 있다.

자세한 내용은 '동물사랑배움터' 누리집에서 확인 가능하다.

주낙영 시장은 "이번 행사를 통해 APEC 정상회의를 앞두고 반려동물 친화관광도시 경주의 매력을 널리 알리도록 힘쓰겠다"고 말했다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

