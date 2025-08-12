'케이팝 데몬 헌터스'의 어머니, 매기 강 감독 9월 한국 찾는다

넷플릭스 오리지널 시리즈 '케이팝 데몬 헌터스'의 연출을 맡은 매기 강(Maggie Kang) 감독. Sony Pictures Animation

넷플릭스 애니메이션 흥행작 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 케데헌)의 감독 매기 강이 9월 한국을 찾는다.

12일 영화계에 따르면 매기 강 감독은 내달 18일 중앙일보가 주최하는 '글로벌 미디어 컨퍼런스' 연사에 참석한다.

강 감독은 이날 행사에서 '케이팝 데몬 헌터스'의 성공 배경을 소개하고 콘텐츠 혁신과 성장 전략에 관해 발언할 예정이다.

그녀는 서울에서 태어나 유년시절 가족과 캐나다 토론토로 이주한 한국계 캐나다인이다.

이주 후 디자인·미술·애니메이션 분야에서 명문으로 꼽히는 셰리든 컬리지(Sheridan College)에서 애니메이션을 전공했고 드림웍스 애니메이션을 시작으로 블루 스카이, 워너브라더스, 일루미네이션 등 내로라 하는 해외 방송국에서 스토리 아티스트로 재직하며 커리어를 쌓았다.

그녀는 어린 시절 해외로 이민을 갔음에도 한국 무속신앙과 K-POP 문화를 '케데헌' 속에서 이질감 없이 자연스럽게 녹여냈다.

'케이팝 데몬 헌터스'는 K팝 걸그룹 '헌트릭스'가 악령을 사냥하는 데몬 헌터로 활약하며 벌어지는 일을 그린 넷플릭스 오리지널 작품이다.

연출은 매기 강 감독과 미국 출신 크리스 아펠한스 감독이 함께 맡았고 소니 픽쳐스 애니메이션(Sony Pictures Animation)이 제작했다. 애니메이션 속 배역들의 목소리 연기는 안효섭, 이병헌 등 한국 배우들이 참여했다.

'케데헌'은 지난 6월 넷플릭스 애니메이션 역대 흥행 1위에 올랐고 오리지널 사운드트랙(OST) 'Golden'(골든)은 해외 음원 싱글 차트 1위를 장악하며 K-컬처의 힘을 또 한 번 증명했다.

한편, 매기 강 감독이 참석하는 '글로벌 미디어 컨퍼런스'는 오는 9월 17일 부터 이틀 간 서울 중구 롯데호텔에서 개최된다.

