삼성물산, 개포우성7차에 ‘AI 주차장’ 제안

서울 강남구 개포우성7차 재건축 수주전에 나선 삼성물산 건설부문은 인공지능(AI) 기술을 적용한 지하주차장 구현을 조합에 제안했다고 11일 밝혔다.



‘AI 통합 주차유도 서비스’를 통해 입차 시 차량번호를 실시간 인식하고, 입주민 차량의 경우 주차 데이터를 분석해 평소 선호하는 주차 위치나 거주 동과 가까운 지점으로 추천·안내하는 서비스가 제공된다. 방문자 차량에도 사전 예약된 정보를 바탕으로 방문 대상 동까지 최단 경로와 최적 주차 위치를 제공한다.

지하주차장을 실시간 자동 모니터링하는 ‘AI 주차관리 서비스’는 이동 없이 장기간 주차된 차량이 있을 때 배터리 방전, 타이어 공기압 부족 등의 문제점을 알려주는 기능을 갖췄다. 또 전기차 충전구역과 장애인 주차구역 내 불법주차나 이면주차가 발생하면 빠른 조치가 이뤄지도록 안내한다.



전기차 사용자에게는 입차 시 충전 가능한 시설 중 최적 위치로 안내하고, 차량번호로 입주민 인증을 거쳐 충전이 이뤄지도록 할 예정이다.



김명석 삼성물산 주택사업본부장(부사장)은 “입주민들이 매일 경험하는 주차공간에서도 최상의 프리미엄을 느낄 수 있도록 AI 기술의 정점을 찍는 혁신적 공간을 조성하겠다”고 말했다.

